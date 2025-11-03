Reencuentro de la palabra entre Avilés y Peñamellera Baja

Avilés y Peñamellera Baja cumplen este 2025 diez años de su hermanamiento. Para celebrarlo, la asociación «Aunando Fronteras», que es la que coordina esta unión de municipios, ha organizado una conferencia y una exposición para el próximo jueves en el palacio de Valdecarzana. La cita será a las 19.00 horas. El historiador avilesino Román Antonio Álvarez impartirá una charla sobre la figura de Ángel Cuesta Lamadrid, que fue un indiano que propició la recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y España y consiguió que una delegación de San Agustín de La Florida visitara Avilés en 1924, coincidiendo con el traslado de los restos de Pedro Menéndez.

Beatriz Ayuso, que es la presidenta de «Aunando Fronteras», detalló que la conferencia estará acompañada de una «miniexposición» con cinco paneles «muy gráficos» y que detallan la relación entre ambos municipios, de la que el indiano y filántropo de Panes fue el que puso la primera piedra hace ya más de un siglo. Dos de esos paneles están conformados con fotografías de vecinos de Peñamellera Baja que viven en Avilés y viceversa.

Una vez realizada la charla y exposición en Avilés, las actividades del hermanamiento se trasladarán a la capital de Peñamellera Baja próximamente, aún sin fecha concreta. Una delegación avilesina visitará el concejo, más concretamente al colegio público Jovellanos de Panes donde se repetirá la actividad del jueves en Valdecarzana.

Isidro Caballero, que es profesor avilesino jubilado y natural de Peñamellera Baja, explicó la importancia de la figura de Ángel Cuesta Lamadrid, que fue el indiano «más importante de Peñamellera Baja» y fue solidario con su familia y con su pueblo. «La idea de este acto es difundir, dar visibilidad al hermanamiento de Avilés con Peñamellera Baja, que cumple su décimo aniversario», concluyó la presidenta de «Aunando fronteras». n