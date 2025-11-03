La respuesta del PP de Castrillón sobre el comedor con "vasos insalubres" de Raíces: "No vamos a rebufo de las críticas, hemos organizado inspecciones aleatorias"

"Nuestro gobierno atenderá, como hace siempre, las posibles deficiencias de este y cualquier servicio y garantiza que realizará las correcciones necesarias para su buen funcionamiento", afirma Rosa Rubio, concejala de Educación del Ayuntamiento de Castrillón. Sus palabras llegan tras la denuncia del PSOE en el pasado pleno, que alertó del mal funcionamiento del servicio de comedor del colegio Castillo de Gauzón, en Raíces. Como expresó Iván López, portavoz socialista, las familias aseguran que sus hijos "pasan hambre" y, como publicó ayer este periódico, dicen que "el menaje de cocina está viejo, los vasos de plástico son insalubres y la cubertería se encuentra en mal estado"

"Hemos organizado inspecciones sobre el servicio de forma aleatoria, algo que nunca se hizo en gobiernos anteriores, para comprobar el funcionamiento del mismo. Asimismo, se ha estado trabajando todo el verano en la mejora del contrato de catering, donde se recogen muchas de las experiencias y sugerencias que los equipos directivos", subraya Rubio, quien añade que "este contrato mejora muchos de los aspectos que están en liza, tales como ratios de cuidador por alumnos, mejora de mobiliario y menaje, coordinación entre instituciones mediante aplicación de móvil propia". Además, remarca la edil, se ha unificado la gestión administrativa del servicio de comedores y desayunos, "antes estaban dispersas por diferentes áreas municipales y se han digitalizado los trámites de inscripción para facilitar y modernizar este proceso", incide la edil de Educación, quien asegura que "no vamos a rebufo de las críticas".

Rubio recuerda asimismo que "hemos sido el primer gobierno de Castrillón, tras tantos años de gobierno de izquierdas, que hemos extendido y sufragado este servicio a los meses de junio y septiembre en el Colegio Público de Campiello, cuando la Consejería aún no lo cubría". La edil señaló igualmente que se han llevado a cabo obras de acondicionamiento en el centro escolar de Naveces para que los alumnos pudieran acceder desde este curso al servicio de desayunos y al de comedor, "en este caso, con tuper".