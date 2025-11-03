La tertulia "La Gabardina" se despide del Yumay

Integrantes de la tertulia La Gabardina de Avilés, con sede en la Cantina de la Estación, se desplazaron ayer a la popular sidrería Yumay donde disfrutaron de su último almuerzo juntos en este establecimiento de Villalegre, que cerrará sus puertas a finales de año, después de servir sus últimos menús de Nochevieja. Los de la Gabardina disfrutaron de una crema de marisco y caldero murciano, de Lola Sánchez, y brindaron con sidra brut acogida a la DOP.