La tertulia "La Gabardina" se despide del Yumay
Lne
Avilés
Integrantes de la tertulia La Gabardina de Avilés, con sede en la Cantina de la Estación, se desplazaron ayer a la popular sidrería Yumay donde disfrutaron de su último almuerzo juntos en este establecimiento de Villalegre, que cerrará sus puertas a finales de año, después de servir sus últimos menús de Nochevieja. Los de la Gabardina disfrutaron de una crema de marisco y caldero murciano, de Lola Sánchez, y brindaron con sidra brut acogida a la DOP.
