ArcelorMittal sostiene las cifras del Puerto tras la caída de Windar

ArcelorMittal está sosteniendo los buenos datos en los muelles portuarios de Avilés gracias a las importaciones y sobre todo a las exportaciones de hojalata y bobina a países como Italia, Portugal y también al norte de Europa.

Esta intensa actividad compensa la pérdida de otros tráficos, fundamentalmente de Windar Renovables.

El plan de la multinacional siderúrgica es mover este año por el Puerto de Avilés 800.000 toneladas, una cuantiosa cifra para las instalaciones avilesinas.

El tráfico portuario

El tráfico portuario desde enero hasta el 30 de septiembre fue de 3.509.393 toneladas, prácticamente las mismas que un año antes (3.515.101). De ese montante global, la mercancía general suponen 975.508 toneladas, lo que representan un 10,51% más que en el mismo periodo de 2024.

Esas cifras positivas corresponden al incremento de las exportaciones, que supusieron 897.290 toneladas, frente a las 646.020 de un año antes, es decir, un 39% más. Por contra, las importaciones se contrajeron el 67%, cayendo de 236.749 a solo 78.218 toneladas.

Los muelles

El análisis puede ser aún más específico, y entrar en los movimientos en cada muelle. Así, en los muelles de ArcelorMittal se han movido, desde enero hasta el 30 de septiembre, 529.923 toneladas, 15.348 más que un año antes (prácticamente un 3%).

Sin embargo, se mantienen con un ligero retroceso los movimientos en los muelles de Valliniello, con 2.932.561 toneladas. Y eso pese al descenso de los tráficos de Windar Renovables, pese a que su importancia es superior en valor añadido que en toneladas.

Las fuentes consultadas explicaron que estas cifras se explican porque ArcelorMittal no solo ha utilizado el muelle de San Agustín, sino que también realiza embarques en el de Valliniello.

El responsable de Distribución Marítima de ArcelorMittal, Javier Fernández Cobas, explicó recientemente que la compañía tiene "un plan anual que, si se cumple según lo previsto, podemos llegar a 800.000 toneladas de productos siderúrgicos en el muelle de San Agustín este año". Añadió que "para el conjunto de ArcelorMittal el mercado sigue siendo débil, y no se puede decir que es un buen año. Pero sí son buenas cifras para el Puerto".

Fernández Cobas añadió que la multinacional tiene tráficos regulares, como hojalata y bobina caliente para Italia, pero también chapa para el norte de Europa y embarques para Portugal de bobina caliente y bobina galvanizada.

Empresas de valor añadido

La reducción de exportaciones por parte de Windar Renovables en los últimos meses se ha visto compensada no solo por el elevado tráfico de ArcelorMittal. Otras compañías, como Idesa fundamentalmente, también utilizan el muelle de Valliniello para la expedición de sus colosos destinados al almacenamiento de CO2 en Noruega y de otra veintena destinadas al almacenamiento y producción tanto de gas como de petróleo en las costas de Guyana, en el Mar Caribe.

También el muelle de Valliniello es nodo logístico para los gigantes que Asturfeito fabrica en sus naves del Parque Empresarial Principado de Asturias.

Todavía faltan los meses de noviembre y diciembre, pero todo apunta a que el Puerto de Avilés podrá cerrar el ejercicio con cifras al menos similares a las de 2024.