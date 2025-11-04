Avilés, factoría artesanal con "ADN creativo y cultural": este es el programa completo de la Noche Negra

Avilés vivirá este viernes –día 7– una "Noche Negra" que iluminarán los artistas que saldrán a la calle a exponer algunos de sus trabajos. Habrá de todo un poco: talleres, exposiciones, ilustración, danza, cerámica, música, cine, fotografía, arte inclusivo... El "kilómetro cero" de las actividades estará en la Factoría Cultural, en El Carbayedo, tanto en el interior del recinto como en el exterior, donde se recreará un horno de Anagana. En las distintas salas del "templo" cultural avilesino habrá dos muestras – "Obras sin origen" y "Grafías de trasnsducción interespecie" – y también talleres, todos gratuitos pero que requieren inscripción previa en el propio centro. Los participantes podrán desde bailar capoeira, novedad de este año, a realizar adornos de Navidad, entre otros muchos. Habrá también conciertos y una exhibición de danza a cargo de la Academia Step.

En el CMAE, en Llano Ponte, estará también la artista murense Tania Blanco con la exposición "Atopaos". Ofrecerá a su vez un taller de cianotipia, que es una técnica fotográfica artesanal que utiliza la luz solar para crear imágenes en tonos azules.

Maqua será el escenario en el que Pimentón Dulce ofrecerá la charla "Histeria y Sexualidad". En la Galería Amaga habrá una exposición y un taller de Ëclat. Y en Espacio Portus, en San Juan de Nieva, se abrirá al público una exposición con fotografías inéditas de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Será una noche negra en la que Avilés sacará a la calle su "ADN creativo y cultural", en palabras de Yolanda Alonso, concejala de Cultura.

Esta es la programación completa:

Programa completo XIV Noche Negra

En la Factoría Cultural

1. Exposiciones

- "Obras sin Origen". A Bulto Cultura de Ramón Isidoro.

-Exposición "Grafías de Transducción Interespecie". María Castellanos y Alberto Valverde.

-VI Ciclo de Ilustración. Programa de exposiciones de la Ventana de la Factoría Cultural de Avilés "La ilustración y sus procesos", coordinado por Raquel Lagartos. Ilustradora María Brenn.

2. Talleres (Previa inscripción en la Factoría Cultural o en el teléfono 985 548 617

- Dibuja con tu planta. María Castellanos y Alberto Valverde. De 18.00 a 21.00 horas

- Unos Apuntes Críticos. Ramón Isidoro junto a Laila Bermúdez. De 18.00 a 19.15 horas y de 19.15 a 20.00 horas. Un espacio de experimentación artística donde el autor invita a explorar la pintura en todas sus dimensiones, combinando luz, color, fotografía y objetos.

- Caracterización FX. Carla Fanjul. De 18.00 a 21.00 horas. Dirigido a mayores de 15 años, duración 3 horas. Breve teoría de para qué sirven los efectos prácticos y el FX en el cine y los materiales utilizados.

- Demo de escaneo 3D e impresión. Bustos. De 19.00 a 21.00 horas

- Capoeira. De 18.00 a 19.00 horas

- Duende de los deseos. De 17.00 a 21.00 horas. Actividad intergeneracional e inclusiva en la que los participantes trabajarán la empatía con personas con discapacidad. Organizado por Difac.

- Adorno de Navidad. Torroto. De 18.00 a 19.30 horas. Manejo de herramientas. Preparación de teselas. Colocación con técnica directa de teselas sobre la madera. Elaboración y aplicación de rejunteo en la pieza creada.

- Creación de un Photocall Tipográfico "Avilés". Grupo Filatelia Avilés. De 17.00 a 18.00; de 18.00 a 19.00; y de 19.00 a 20.00 horas.

- Inteligencia Manual: tejiendo lazos frente a la soledad. Maite Capín. A partir de las 17.00 horas. Edad: de 7 a 90 años. La actividad combina arte y conversación, promoviendo la conexión entre participantes y ofreciendo un entorno de aprendizaje y compañía.

- Guion de cine: presentar personajes, conocerse a uno mismo. María Ruisánchez Ortega. De 18.30 a 20.00 horas.

3. Conciertos

- Concierto de Guitarra. 19.00 horas. Conservatorio Julián Orbón. Daria Sara Filip (6º de enseñanzas profesionales de Guitarra)

- Concierto Alex Abatí. 19.30 horas

4. Intervenciones

- FocArt. A partir de las 17.00 horas. Intervención participativa sobre esculturas de fibra de vidrio representando una foca.

- Naturaleza muerta. Instalación participativa. A partir de las 17.00 horas. Combina arte y conciencia ambiental. Los participantes transforman desechos (plástico, latas, botellas) en un árbol colectivo, invitando a reflexionar sobre la huella humana en la naturaleza y mostrando cómo la cooperación puede generar cambios positivos.

5. Sala escénica

- Academia de Danza Step Dance. A partir de las 21.00 horas

6. En el exterior de la Factoría

- Cocciones experimentales: Recreación de un horno Anagana, dirigido por Pablo Hugo Rozada.

En el CMAE (Llano Ponte, 49)

- Exposición Atopaos, Tania Blanco. Inauguración el 6 de noviembre a las 18.00 horas

- Taller de cianotipia. Tania Blanco. De 19.00 a 20.00 horas

Técnica fotográfica artesanal que utiliza la luz solar para crear imágenes en tonos azules. Fue una de las primeras formas de impresión fotográfica y permite reproducir objetos o dibujos sobre papel o tela mediante el uso de sales de hierro y exposición a la luz. Es un proceso no tóxico y totalmente seguro, ideal para todas las edades. Máximo 18 personas

En el Palacio de Maqua

- Charla "Histeria y Sexualidad". Pimentón Dulce. De 20.00 a 21.30 horas.

En Espacio Portus

-“Templo y Dársena. Anatomía de un proceso. Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva”. Inauguración y visita guiada a las 19.00 horas. Exposición fotográfica que recupera material inédito del proceso de construcción de la iglesia (lugar sagrado), diseñada por Ignacio Álvarez Castelao y situada en la Dársena homónima (lugar de trabajo) del Puerto. Del 7 noviembre de 2025 a Semana Santa de 2026.

En Galería Amaga

- Exposición: Ëclat. Jorge Fernández Valdés del 23 de octubre al 27 de noviembre.

- Taller "Derivas de Ëclat". La Galería de Arte Amaga se transforma en un laboratorio experimental donde el Artista Jorge Fernández Valdés amplía y reinterpreta en tiempo real su exposición Ëclat mediante el uso de inteligencia artificial.