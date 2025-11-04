La Ciudad Deportiva del Avilés está más cerca de ser una realidad. La empresa Carpa Elite S.L., propiedad de Diego Baeza, presidente y propietario del Real Avilés Industrial, ha hecho efectivo el pago de los 2,1 millones de euros en la cuenta del Ayuntamiento de Corvera por los terrenos municipales de Truyés. La suya fue la única oferta en el proceso de adjudicación y, con este ingreso, "continúa cumpliendo la hoja de ruta administrativa para levantar la futura Ciudad Deportiva", señaló ayer el regidor socialista Iván Fernández.

"La Ciudad Deportiva ya es un hecho palpable", celebran en Corvera

Los relojes echan a andar ahora para cumplir los próximos hitos del gran proyecto del club. Se estima que en un plazo de entre 24 y 30 meses, entre licencias y ejecución de obra, se pueda ya tener al 100% el nuevo equipamiento. No obstante, las estimaciones que baraja la propiedad del club es que pudieran estar entrenando en los campos de fútbol en un plazo de entre seis y nueve meses.

Fecha para la historia

"Es una fecha que ya forma parte de la historia", señalaron desde el club en un comunicado público. La Ciudad Deportiva se presentó, según el diseño inicial realizado por SOA Arquitectura, como "un proyecto de Asturias, para Asturias". Se trata de una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once –tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural–, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas. "Es un paso adelante muy importante con el objetivo de hacer realidad un sueño", abundaron desde el club.

El pasado 2 de octubre se procedió a la apertura del sobre que determinó cuántas eran las ofertas para aspirar al suelo donde se ubicará la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial. Finalmente, tal como adelantó este periódico, se confirmó que la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, había sido la única en presentarse para hacerse con los terrenos, ubicados en Truyés. El presupuesto base de licitación era de 2.118.995.84 euros. Su oferta fue solo 14 céntimos más elevada que el precio de la licitación.

Así, se pudo certificar que, tras quince días de plazo para presentar ofertas, solo figuró la candidatura del empresario gijonés para hacerse con los terrenos. En septiembre, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, defendía que "se estaban cumpliendo los plazos y aguardó para ver qué iniciativas se iban a presentar". Finalmente, solo llegó la de Diego Baeza.

Avances

Fernández valoró ayer de nuevo muy positivamente el paso dado con el abono del precio del suelo. "Podemos decir que el proyecto avanza con firmeza. El presidente del Real Avilés ha demostrado desde el primer momento compromiso y seriedad, y este nuevo paso confirma su palabra y su implicación real con Corvera y con este Ayuntamiento. Estamos muy satisfechos porque desde la prudencia, vemos que lo que empezó siendo una intención se convierte en hechos palpables. Todo apunta a que este gran proyecto que por su envergadura excederá de lo puramente deportivo será una realidad", aseveró el regidor.

Tras la formalización del pago, el siguiente paso será acudir al notario para elevar el acuerdo a escritura pública. Una vez completado este trámite, los terrenos pasarán a ser propiedad de Carpa Elite S.L., que podrá solicitar las licencias de obra necesarias para iniciar los trabajos de construcción del complejo deportivo.

El suelo de Truyés, donde se levantará la nueva ciudad deportiva, cuenta con una superficie de 61.179 metros cuadrados. En ella, como es conocido, está prevista la construcción de cuatro campos de fútbol, un pabellón polideportivo para fútbol sala y baloncesto, y una pista de atletismo, además de una residencia con capacidad para 150 deportistas.

Para el Alcalde de Corvera este es "un proyecto ilusionante, que actuará como motor de desarrollo económico y social no solo para Corvera y la comarca, sino para toda Asturias, por lo que supone en términos de creación de riqueza y de empleo". Entre tanto, en Avilés aún no se resuelto la concesión del estadio Román Suárez Puerta donde juega el club.