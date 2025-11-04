El Grupo Mota renueva por dos años su apoyo a Fundavi
El apoderado del Grupo Mota, José Luis García, y el presidente de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi), Francisco Javier Díaz, han firmado este lunes en el Ayuntamiento de Avilés la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, en un acto que ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero.
Con esta firma, el Grupo Mota continuará dos años más como benefactor de Fundavi, compromiso que mantiene desde el año 2006, por lo que esta nueva colaboración le permitirá superar las dos décadas de apoyo a la Fundación.
Díaz ha destacado durante el acto la importancia de contar con el respaldo de empresas avilesinas "referentes en su sector" como el Grupo Mota y ha agradecido "su ayuda y fidelidad a lo largo de tantos años".
