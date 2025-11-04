Investigan un incendio que calcinó cinco turismos en El Nodo

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés se encuentran al frente de la investigación del incendio que, en la madrugada del domingo al lunes, dejó completamente calcinados cinco vehículos aparcados en la calle Balandro, en el barrio avilesino del Nodo, y afectó a uno más.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), con base en el parque de Avilés junto al jefe de zona centro, se encargaron de extinguir el incendio declarado en varios vehículos estacionados en la calle Balandro. El fuego dejó complemtamente arrasados los cinco turismos afectados por las llamas, aunque estas alcanzaron a un sexto.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso poco antes de las cuatro y media de la madrugada.

En la llamada se indicaba que estaban quemado varios vehículos en el barrio, si bien no había personas afectadas. La Sala 112 del Servicio de Emergencias de Asturias activó una dotación de bomberos del parque avilesino y movilizó al jefe de zona centro.

Paralelamente se informó a la Policía Local de Avilés. A las 05.20 horas los bomberos dieron por extinguido el incendio. Finalizada la intervención, los efectivos desplazados se retiraron del lugar de los hechos para regresar a base a las 06.03 horas, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias.

La mano de los "quemacoches" ha estado presente en numerosas localidades asturianas a lo largo de los últimos años. El último grupo organizado de este tipo que actuó en la región estaba integrado por personas con antecedentes penales y que acababan de salir de la cárcel tras cumplir penas muy graves por homicidios e incendios similares. La Policía descubrió que su mano estaba detrás del origen de los coches calcinados, donde se pudo certificar que el fuego había sido prendido a posta con combustible. La investigación del suceso de este lunes en El Nodo determinará el origen de esta acción, que despertó a los vecinos en plena noche, temiendo consecuencias mayores.

La comarca de Avilés fue tiempo atrás una de las zonas de Asturias más castigadas por los "quemacoches", e incluso el enfrentamiento entre dos familias desembocó en el incendio de varios vehículos igual que esta pasada madrugada. En Piedras Blancas, Soto del Barco y también en Avilés fueron varios propietarios de vehículos los que sufrieron la conducta de los denominados "quemacoches".