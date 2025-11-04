El jazz regresa a Luanco con el espectáculo "Nicen’ Easy"

El espectáculo musical "Nice n´ Easy" del grupo "Dr. Bogarde & the hockerties" llega a la Casa de la Cultura de Gozón este viernes 7 de noviembre con el objeto de rendir homenaje a los grandes ‘crooners’ de la historia del jazz, como Fran Sinatra, Dean Martin y Bing Crosby. A través de una serie de temas representativos de estos artistas, se llevará al público en un recorrido sonoro por los momentos más emblemáticos de la música del siglo XX, desde el swing de los años 30 hasta la reinterpretación de clásicos atemporales. Esta propuesta de la concejalía de Cultura está incluida y financiada por el Programa Dinamizart-J del Gobierno de España y del Instituto para la Transición Justa. La actuación tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, a las 19 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.