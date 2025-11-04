Música y danza en el nuevo festival solidario de Manos Unidas
La cita, con el lema "Compartir es nuestra mayor riqueza", se celebrará en la Casa de Cultura
Manos Unidas ha organizado un nuevo evento en Avilés. Se trata de un festival solidario con el lema "Compartir es nuestra mayor riqueza", y se celebrará el próximo viernes, día 7, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura.
La cita cuenta con la colaboración y actuaciones del centro de danza Teresa Tessier y del grupo de canto "Amigos de Miranda"., y cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura. El precio de la entrada es de 7 euros, con la posibilidad de participar en la fila 0.
El anterior evento celebrado en la ciudad fue la 22.ª carrera solidaria de Manos Unidas , organizada por la parroquia de San Nicolás de Bari y la Atlética Avilesina, también con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a los menores de Chandrasekapuram, en la localidad de Nellore, en la India.
