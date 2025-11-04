Así es la situación de la industria de Avilés, según la Cámara de Comercio: "optimismo prudente"

Optimismo prudente. Este es el diagnóstico de la Cámara de Comercio ante la evolución de la industria en la comarca cuando ya se aproxima el final del ejercicio. Las causas son las inversiones anunciadas, por ejemplo, por Fertiberia, también el anuncio de solicitud de Fertinagro Biotech, con sede en Teruel, para producir fertilizantes tecnológicos y sostenibles, o la inversión del anillo eléctrico que permitirá aumentar la potencia de suministro a las instalaciones industriales.

Eso sí, también hay incertidumbres que están por despejar y situaciones "que hay que abordar con medidas urgentes", como es el elevado absentismo laboral.

El turismo MICE

A las puertas de una nueva feria del automóvil en el Pabellón de La Magdalena el próximo fin de semana, la feria de las energías verdes (Norte Renovables) a las puertas, y con un apretado cartel de ferias y congresos para acabar 2025 e iniciar 2026, Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, ha hecho un balance "muy positivo" de la consolidación del turismo MICE en la comarca, con un incremento importante tanto en el numero de eventos que se han organizado como de visitantes.

Sin embargo, la comarca de Avilés es netamente industrial y, en líneas generales, los anuncios de inversión de los últimos meses llaman al "optimismo", aunque "prudentes". Se refiere a la toma de decisiones pendientes por parte de algunas multinacionales, como ArcelorMittal o Saint Gobain, a la espera de que se conozca en los próximos meses si abordarán o no las inversiones que necesitan sus instalaciones fabriles.

Windar

Sí se refirió , sin embargo, a Windar Renovables y la compleja situación que afronta la multinacional fabricante de estructuras para parques eólicos terrestres y marinos, que deja en el aire la inversión en las antiguas naves de Alcoa, en el Puerto de Avilés. Daniel González se mostró "moderadamente optimista" porque, explicó, se trata de una empresa "fuerte y con experiencia" que sabrá afrontar las dificultades y, aunque se pueda retrasar el proyecto, "no tengo duda de que será una realidad", afirmó.

El absentismo laboral

Una de las mayores preocupaciones que el presidente cameral destacó respecto de la industria en Asturias, fundamentalmente en Avilés, es el evado absentismo laboral, que pidió abordar "con medidas urgentes".

Por ejemplo, que algunas bajas laborales por incapacidad temporal puedan ser tratadas por las mutuas, con el objetivo de acelerar pruebas médicas y tratamientos. Y también una mayor vigilancia por parte de la Inspección en materia laboral.