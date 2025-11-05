El artista Martín Forés se divierte poniendo color a sus primeras focas en Avilés

El tiempo pasa y las leyendas reclaman para sí, aunque sea, una mano rehabilatadora de cuando en cuando. Para eso está en Avilés el artista valenciano Martín Forés –el coautor del mural del lavadero de González Abarca, el de Paco Roca, pero también los del nuevo conservatorio, los de Alfonso Zapico– para revivir parte del proyecto «Enfocados», el que llevó hace tres lustros a una manada de catorce focas de cartón piedra a los patios de los colegios de Avilés: catorce focas en recuerdo de la primera de todas:la que trajo a la ciudad la industria que transformó la vida normal de la villa del Cantábrico.

«Este es el proyecto más creativo de los tres que he hecho en esta ciudad», explica a LA NUEVA ESPAÑA enfundado en un mono de trabajo, entre pinceles de colores, en la Factoría Cultural, que centrará este viernes la actividad de la Noche Negra de este año: arte avilesino para todos. Forés contribuye a revivir dos piezas y deja las otras doce para otras manos; ayer compartía espacio con Nuria Velasco, cada uno con su propia foca. El valenciano empezó a trabajar este lunes –se despide hoy mismo–. Avilés es tierra de focas. La primera noticia que se tiene de una de ellas –la más famosa de todas– es el 5 de diciembre de 1951;hacía frío.

Martín Forés compara este trabajo con el de sus dos anteriores estancias en Avilés:«La primera experiencia mía en esta ciudad fue fantástica:fue en el lavadero de González Abarca. El contacto con la gente fue fantástico, fue fenomenal. Y es que, con unos trazos, recuperábamos la antigua vida del lavadero. Para mí es un trabajo especial. No es que sea el mejor porque yo disfruto con los tres. Este de las focas es más divertido, el de las focas. Pero el lavadero, ahí fue donde contacté directamente con la gente de Avilés», apunta.

«Este es un proyecto de recuperación del Ayuntamiento. Un día me llaman y me dicen si me apetece participar en el proyecto este. Me cuentan un poco esa especie de historia, leyenda, llámale como quieras. Y me pareció tan bonito lo de la aparición de la foca. Así que dije: ‘Ostras, es súper interesante esto’. Voy a empezar un proyecto en Valencia ahora, en el Oceanográfico, precisamente, pero no empiezo hasta la próxima semana», así que Forés ha robado tiempo al tiempo y se ha puesto a dar vida a las focas que vivieron quince años de lluvia, de sol abrasador y de abrazos de niños saltando en sus lomos. «He hecho una realista porque vi que en el histórico de focas no existía ninguna pintada así: me apetecía. Y la otra que voy a hacer es muy pop, muy pop, recordando al grupo Memphis italiano. Voy a hacer ahí varios corazones, le voy a dar una vida muy alegre a esta foca», promete. n