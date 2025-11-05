La "Buena Mesa de la Mar" entrega sus "Cucharones"

La cofradía gastronómica "Buena Mesa de la Mar" de Salinas presentará esta mañana en el Real Balneario de Salinas sus "Cucharones del buen guiso marinero", unos galardones que afrontan ya su trigésima octava edición. Los galardonados son tres. El premio regional ha ido a parar al chef Elio Fernández Peláez, del restaurante Ferpel Gastronómico de Ortiguera (Coaña), la categoría nacional irá a manos del chef Toño Pérez, del restaurante cacereño El Atrio, mientras que el internacional será para Sandro Silva, responsable de la cocina del restaurante Amazónico del grupo Paraguas, en Mónaco.

La entrega de los premios se realizará durante una cena en el Balneario de Salinas prevista para las 21.30 horas a la que están invitados los premiados, autoridades así como cofrades de la "Buena Mesa de la Mar" de Salinas y representantes de otras cofradías gastronómicas.

El pasado año, este colectivo entregó sus galardones anuales a Alejandro Villa, chef del restaurante Pandora de Avilés, en la categoría regional; a Pedro Mario Pérez, del restaurante El Ermitaño, de Madrid en categoría nacional y el título internacional fue para Xiomara Márquez, de La Pícara, restaurante ubicado en San Juan de Puerto Rico.

La cofradía gastronómica "Buena Mesa de la Mar" se constituyó en 1986 en la localidad castrillonense de Salinas con la finalidad de fomentar y divulgar la gastronomía y la cultura de la mar en su más amplio contexto, así como premiar a personas e instituciones que a juicio de la entidad se distingan en su buen hacer en cuestiones de la mar, sus gentes y sus frutos desde las diferentes áreas de la actividad social.