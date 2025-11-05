El comercio avilesino adereza con premios la campaña prenavideña

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), con apoyo del Ayuntamiento de Avilés, ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización y promoción comercial que se extenderá hasta el día 5 de diciembre, y en la que participan 160 establecimientos comerciales de la ciudad y comarca. La campaña: "Tu comercio, la chispa de la ciudad. #Sal de compras", en alusión a la "chispa de la sal como condimento".

"Queremos animar a las compras aprovechando esta época del año previa a la campaña de Navidad para fidelizar clientela en la pequeña tienda, en el comercio de barrio, para que la gente se anime a comprar en la tienda física y que se beneficie de una ventajas, como estos premios, que no están en otros medios", manifestó Raquel Ruiz, concejala de Hacienda y Comercio.

El funcionamiento de la campaña es muy sencillo. Por cada compra, sin importe mínimo de dinero, en cualquiera de los comercios adheridos, el cliente recibe un tique donde indicar sus datos, y con ello participa en el sorteo de los 60 premios que "condimentan" la campaña entre cheques regalo de 50, 20, 15 y 10 euros, además de cestas de productos gourmet pensadas en su contenido para las próximas fiestas de Navidad. Los premios superan en todo su conjunto los 2.000 euros de valor. Además, los cheques regalo que recibirán los ganadores operan a modo de economía circular, pues han de volver a gastarlos los clientes en la tienda donde se sellaron los tiques afortunados.

La campaña también promocionará la tarjeta de fidelización "Aquí vuelvo", creada por la Unión de Comerciantes, y de la que ya disponen 80 comercios en la comarca y que acumula puntos por las compras realizadas (1 euro=1 punto), canjeables por regalos y descuentos.