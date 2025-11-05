La concesión temporal del Suárez Puerta al Real Avilés, para fin de año

El Ayuntamiento de Avilés pretende que antes de fin de año se pueda realizar la concesión demanial de uso del Suárez Puerta al Real Avilés, paso previo indispensable para avanzar con el proyecto de remodelación del estadio. La fecha queda condicionada a la finalización del informe que deben realizar los técnicos municipales para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran las instalaciones deportivas. Pero la idea es resolver lo antes posible la seguridad jurídica en el uso del estadio.

La carencia de la concesión demanial no es un problema en tanto en cuanto el Real Avilés utiliza el estadio con seguros del Ayuntamiento y del propio club. Pero sí es un contratiempo para avanzar con el proyecto de remodelación del equipamiento deportivo.

Cuatro años

La idea del Ayuntamiento de Avilés es que esa concesión temporal se prologue hasta un máximo de cuatro años. Es el periodo que, en teoría, se necesitaría para perfilar el proyecto del nuevo estadio –en el que el Ayuntamiento se reservará un espacio–, realizar toda la tramitación administrativa para ejecutar las obras, y negociar el periodo de concesión de uso al club, así como el resto de condiciones que el Consistorio quiere incluir en el acuerdo.

Las críticas de la oposición se han centrado en la situación que dice "irregular" en la que el Real Avilés está jugando en el Suárez Puerta, al no existir concesión legal para hacerlo y, por tanto, si se produce algún accidente la responsabilidad recaerá en el Ayuntamiento. Sin embargo, desde el equipo de gobierno se ha insistido en repetidas ocasiones en que no existe tal problema, ya que el estadio, de propiedad municipal, cuenta con los seguros correspondientes tanto por parte del Consistorio como del propio club de fútbol.

Entrenos

Mientras tanto, el equipo ascendido a Primera Federación entrena en La Toba, después de buscar "por toda Asturias" unas instalaciones adecuadas para la estrenada categoría.

La previsión inicial era que las obras de remodelación del estadio pudieran comenzar como muy pronto en 2027, aunque los continuos retrasos hacen prever que se podrán retrasar.

Asientos

El boceto para la reforma integral del Suárez Puerta muestra un estadio cerrado por los cuatro costados, con la cubierta continua y capacidad para casi diez mil espectadores, lo que supondría doblar el número actual de asientos. Además, se habilitarían nuevos locales comerciales, a lo que se sumarán espacios para uso municipal.

La lentitud con la que avanza el proyecto del Real Avilés Industrial en Avilés contrasta con el proyecto del club para construir la ciudad deportiva en Corvera. Tras hacer efectivo el pago de los algo más de 2,1 millones de euros por la finca de 61.179 metros cuadrados en Truyés, la empresa Carpa Elite ya podría pedir la licencia para iniciar el movimiento de tierras. La ejecución del proyecto tiene un plazo de entre 24 y 30 meses, pero se prevé que los campos de entrenamiento, de hierba natural, puedan estar listos en nueve meses. Esto se traduciría en que el Real Avilés podría trasladar ya los entrenamientos de La Toba, donde el césped es sintético, a las instalaciones corveranas aunque continúen las obras de construcción del complejo deportivo.

La ciudad deportiva del Real Avilés en Corvera constará, según el proyecto, de cuatro campos de fútbol, un pabellón para la práctica de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo. A todo ello se sumará una residencia para deportistas, entre otras instalaciones.