Cuidadoras: del aprender a delegar a trabajar la culpa

Solo un dato antes de comenzar: cada año más de cien mujeres se aproximan a los servicios sociales municipales, en Avilés. Se identifican como cuidadoras. Ninguna es igual que la otra, por eso todas reciben atención "a la carta"; es decir, de acuerdo a sus necesidades y en función de su situación personal o familiar. Pero hay un punto en común: "La solución para todas ellas es el respiro. Y para respirar tienen que reconocer la necesidad, y elaborar un plan. Es la única manera de estar bien las dos partes. El cuidador, que es mayoritariamente femenino, cuidadora, también existe", recalcó la trabajadora social Carolina Fernández, que pronunció junto a la psicóloga Marisol Delgado una charla organizada por Difac en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés con el título "Cuidando a la cuidadora".

Fernández presentó el abanico de posibilidades al que se pueden agarrar las cuidadoras: apoyo psicosocial, grupos de duelo, visitas domiciliarias, formaciones… "La relación de ayuda no tiene por qué ser negativa en sí misma, pero sí puede haber un riesgo de sobrecarga del cuidador o cuidadora que, en ocasiones, además, tiene la idea de que tenemos que poder con todo, de que hay que aguantar con lo que venga".

Psicología

Habló de esto Delgado, de la dignidad de las personas "que, en un momento de su vida, necesitan ser cuidadas". Se centró, en concreto, en el impacto en la vida de quienes cuidan, especialmente de cuidadoras en el entorno familiar. De la ambivalencia emocional de quienes cuidan, de sus propias circunstancias de salud, de sus dudas y contradicciones, de cómo cambian los roles, de cómo se modifican planes de presente y de futuro, de los cambios que se producen en las relaciones, de los reajustes de la vida. Y generó un pequeño debate acerca de cuáles son las motivaciones que "convierten" a las personas en cuidadoras: "Hay todo un catálogo de ellas: cariño, empatía, reciprocidad, respeto, gratitud, responsabilidad, necesidad de aprobación...", citó.

Incidió también Delgado en las fases de adaptación a la situación de cuidado: desde la negación de la nueva realidad, a la búsqueda de información y el manejo emocional, hasta llegar a la reorganización y la búsqueda de soluciones y alternativas. También destacó algunas señales que deben poner en alerta al cuidador o cuidadora: "Problemas de sueño, fatiga crónica, aislamiento, consumo excesivo de tabaco, alcohol, medicamentos..., dificultades de concentración y de memoria, continua irritabilidad, dificultad para disfrutar de lo que antes les prestaba".

Y habló, como Carolina Fernández, de culpas. "Es importante abordar reglas rígidas interiorizadas acerca de cómo tenemos que ser; en cómo abordar sus naturales errores; en cómo aprender a delegar, y en cómo asumir posibles ingresos cuando no hay otra alternativa".