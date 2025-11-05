La iglesia de San Juan de Nieva, de símbolo industrial a musa cultural

La iglesia de San Juan de Nieva, obra del arquitecto Ignacio Castelao, dentro del Movimiento Moderno, ha quedado embebida entre las naves colosales de los operadores portuarios. Desacralizado en 2008, el templo que diseñó Castelao es ahora diminuto entre tanto gigante. La singularidad de este edificio, de cubierta parabólica como si fuera un barco invertido, le confirió la catalogación, por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, de «Arquitectura de Autor Representativa de una época Concreta». Esta decisión, tomada en junio de 2008, evitó que la idea de derribar el edificio fuera una posibilidad seria. La Autoridad Portuaria optó por restaurar la iglesia del antiguo poblado, una actuación que finalizó allá por 2023. El trabajo dependió del arquitecto José Ramón Fernández Molina y la empresa vallisoletana Cabero Edificaciones. Por el momento, el templo se ha salvado del peso del tiempo, pero todavía no tiene un uso definido.

Imagen general del templo, ahora desacralizado, en San Juan de Nieva. | AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

Sí es, sin embargo, protagonista de una exposición que no es una exposición cualquiera: se trata de la primera de producción propia con el sello de Espacio Portus, de la Autoridad Portuaria de Avilés: «Templo y dársena. Anatomía de un proceso. Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva». Se trata de un trabajo de recopilación fotográfica inédito realizado para documentar el proceso de construcción de la iglesia ejecutado en terrenos de la Junta de Obras del Puerto entre 1944 y 1949.

Colocación de la primera piedra de las obras.

Está comisariada por Nicolás Alonso, con la colaboración de Noelia Fernández García, profesora de Historia del Arte de la Universidad de León. Abrirá sus puertas al público este viernes 7 de noviembre, con una visita guiada a las 19.00 horas dentro del programa de la Noche Negra del Ayuntamiento de Avilés. Estará abierta hasta el 6 de abril, Lunes de Pascua, con los siguientes horarios de visita: jueves y viernes de 10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 horas; sábados, de 10:30 a 13:30 y 16:00 a 19:00 horas .

El conjunto de 16 fotografías de esta muestra retrospectiva compila el espacio temporal que va desde la puesta de la primera piedra del proyecto hasta su inauguración en febrero de 1949. El contenido expositivo incluye también tres soportes que explican el desarrollo del proceso constructivo y su contexto histórico y social. Ahora se mantiene como un icono del patrimonio de Autoridad Portuaria de Avilés. Y como musa cultural en la primera exposición de Portus.

En palabras de Nicolás Alonso: «La recuperación de este material fotográfico nos permite sumergirnos como observadores de un momento histórico muy concreto, la construcción de un lugar sagrado sobre un lugar de trabajo en unas fechas que marcaron la historia de Avilés y Asturias, en plena posguerra». Añade: «Nos muestra los entresijos de un proceso constructivo singular y nos permite redescubrir a los protagonistas». n