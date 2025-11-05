Licitan un informe para evaluar los desperfectos y daños del Valey
La idea es plantear las obras necesarias para subsanar todas las deficiencias del edificio
I. García
El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación la redacción de un informe pericial para evaluar los datos y deficiencias del Valey de Piedras Blancas. El plan pretende identificar todos los problemas surgidos en el centro cultural castrillonense desde el fin de su construcción en 2010 hasta la ejecución de los últimos trabajos de renovación, como los desarrollados en 2024 en el sistema de climatización, ventilación y electricidad.
La firma que resulte adjudicataria tiene cuatro meses para entregarlo. Uno de los fines de este documento, explicaron fuentes municipales, es establecer posibles responsabilidades de la dirección de obra durante la ejecución de los trabajos de reforma, así como para establecer otras deficiencias localizadas por el personal técnico durante estos meses, parte de ellas derivadas de las obras y otras anteriores. Una vez se disponga del documento se trasladará a las compañías aseguradoras para las posibles reclamaciones. Además, el informe servirá para poder actuar sobre el resto de desperfectos, que puedan no ser objeto de reclamación.
El presupuesto base de licitación de este contrato es de 41.853,21 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de noviembre. La adjudicataria deberá detallar todos los daños y deficiencias del edificio y clasificarlo en cuatro bloques: los derivados del uso y la edad de las instalaciones, los que se puedan atribuir a la ejecución inicial del inmueble, los que tengan su origen en las actuaciones de renovación de climatización, ventilación y electricidad realizadas hace unos meses y previstas en el proyecto, y los que se deriven de esta obra pero que no fueran objeto del proyecto. El informe ha de proponer y presupuestar las obras necesarias para subsanar los problemas localizados en el estudio.
El Ayuntamiento facilitará a la adjudicataria el proyecto básico y de ejecución del Valey, así como los de renovación de instalaciones.
