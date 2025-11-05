El parque de coches envejece e influye en los talleres, con lista de espera para reparar vehículos antiguos

El mercado del automóvil está cambiando. Lo dijo este miércoles Alfonso Martino Bernardo, de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). Y se explicó: "Por una parte, hay mucho vehículo de renting y de alquiler que llega al mercado de ocasión, pero ese tipo de coches lo adquieren grandes operadores. Y resulta increíble, pero ahora muchos de esos paquetes se están llevando a Holanda y Alemania, cuando hasta hace poco subíamos nosotros con un camión a bajar coches", dijo Martino en la presentación de una nueva edición de Stock Auto, que se celebrará este fin de semana en Avilés.

Otro cambio no menos importante, precisó: "En cuanto al vehículo particular cabe destacar que se está alargando la vida de los coches en dos, tres o cuatro años más. Esto quiere decir que los particulares entregan pocos coches usados". Esto repercute, afirmó, en los talleres: "Estamos desbordados de trabajo, dando fechas que avergüenzan, para mediados de diciembre. Y estamos todos igual. Esto está ocurriendo aquí, pero también en Córdoba, en Sevilla o en Valencia". Martino destacó que la venta de vehículos eléctricos no termina de arrancar.

350 oportunidades

Con todo, Avilés celebra este fin de semana un salón del automóvil, el número 15, donde los interesados en un vehículo podrán elegir entre 23 empresas que representan a unas treinta marcas y que ofrecerán alrededor de 350 vehículos. "El salón quiere poner al alcance de los potenciales consumidores los mejores stocks de automóviles que con motivo del cierre del año ofrecen los operadores del sector", sentenció Mónica Blanco, presidenta de la Comisión de Promoción Económica de la Cámara de Comercio de Avilés, entidad organizadora de la cita.

Horario

El pabellón de La Magdalena se convertirá, pues, este fin de semana, del viernes 7 al domingo 9, con horario de apertura de 11.00 a 20.00 horas, en el espacio "donde se encontrará una esperada selección de stock de automóviles fin de año con las mejores condiciones de los expositores en vehículos de estreno, kilómetro cero, seminuevos y oportunidades en vehículo de ocasión". Destacó Blanco que el recinto ferial avilesino se transformará "en un auténtico festival de marcas y modelos con las novedades de este año de las empresas participantes".

Concentración de clásicos

El Salón acogerá, además, una concentración de clásicos que congregará a un centenar de vehículos fabricados con anterioridad a 1993. Será la decimotercera edición de este encuentro. "Este año harán ruta hasta Luanco desde el pabellón de La Magdalena el domingo 9. Agradecer también al Club de Amigos del Seat 600 y su presidente, Mauricio Roalla su colaboración en esta concentración donde tendrán lugar actividades paralelas de ocio para disfrutar de estas joyas de la carretera", concluyó.

Visitantes en 2024

En la presentación de Stock Auto participaron también Isabel Barja, Secretaria General de ASPA y José Manuel Vega, vicepresidente Económico de la Cámara y director de zona de Caja Rural de Asturias. Stock Auto recibió en la pasada edición más de 5.000 visitas.