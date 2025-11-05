El PP promete una rebaja fiscal en Asturias con un ahorro de 200 millones

El Partido Popular (PP) de Asturias escogió Avilés para presentar su propuesta fiscal, que supone "la mayor bajada de impuestos de la democracia" en la región, y que supondrá un ahorro anual de 200 millones de euros para los asturianos, afirmó ayer el diputado portavoz de Economía, Andrés Ruiz. El partido iniciará ahora una ronda de presentación por varios municipios para dar a conocer su plan.

El palacio de Valdecarzana fue el escenario elegido para el acto, en el que participaron la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez; el presidente del PP de Corvera, Alejandro Méndez; la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, diputados regionales y concejales.

Beatriz señaló que el objetivo de la propuesta fiscal del partido que preside Álvaro Queipo es que "Asturias deje de ser la región con uno de los sistemas fiscales más duros de España y pase a ser una tierra atractiva para invertir, para crear empleo y para quedarse".

Las medidas

Andrés Ruiz, y el asesor del grupo parlamentario Saúl Montequín, detallaron la propuesta fiscal, resaltando la rebaja de los primeros tipos del IRPF con beneficios "para todos los trabajadores autónomos" y que, además, "corrige al alza los tramos y los mínimos exentos para adaptarlos a la inflación".

En cuanto al acceso a la vivienda, la propuesta de los populares rebaja el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, "derribando el muro de liquidez necesario para la compra de una vivienda".

El diputado popular añadió que "las familias también se verían beneficiadas" por medidas entre las que destacó la eliminación del Impuesto de Sucesiones.

Tour por la región

"Nuestro presidente, Álvaro Queipo, que será el próximo presidente del Principado, ya ha presentado la que será la mayor bajada de impuestos de la democracia a través de un plan fiscal ambicioso, concreto y que aliviará la carga fiscal a todos los asturianos, sin excepción", remarcó Andrés Ruiz.

Las medidas que presentará el PP por los municipios de la región supondrán, según el diputado, un ahorro de 200 millones de euros para los bolsillos de los asturianos, "que podrán invertir su dinero con libertad en lo que consideren".

Beatriz Llaneza insistió en que "Asturias necesita respirar. Necesita políticas que estimulen la actividad económica, no que la asfixien; necesita un Gobierno que confíe en su gente, no que la castigue a base de impuestos y burocracia".