Ruiz: "El PP embarra y miente" con las cuentas municipales

El gobierno bipartito de Avilés niega todas las acusaciones del PP respecto al desfase en las cuentas municipales, y acusó al primer partido de la oposición de "mentir de forma deliberada sobre el contenido del informe" de la Sindicatura de Cuentas, y de "continuar con su política de embarrar, de generar ruido y del miente que algo queda". La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, exigió al PP que se "retracte" de las acusaciones que ha formulado.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, aseguró que el informe de la Sindicatura de Cuentas es "demoledor", porque habla de "fraude contable" y confirmaría que "hay un desfase de 18 millones de euros".

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad municipal de 2022 incluye varias salvedades y/o recomendaciones al gobierno avilesino respecto de la valoración del patrimonio, del inmovilizado y de los contratos. Según explicó el gobierno en el Pleno del pasado viernes, muchas de esas recomendaciones ya se han empezado a aplicar, y otras se tendrán en cuenta para adaptarse a las indicaciones formuladas.

Pero las acusaciones vertidas por la portavoz del PP provocaron la ira del gobierno municipal, y ayer fue la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, quien cargó contra Llamazares. Afirmó que "es falso que el informe hable de “fraude”. Y es especialmente grave que el PP utilice esta palabra para generar alarma y dudas sobre la gestión del Ayuntamiento. De nuevo el PP manipula de mala fe para convertir una mentira en una acusación. En el informe aparece la palabra fraude cuatro veces y lo hace en la introducción, cuando la Sindicatura explica su metodología de trabajo. En ningún caso aparece la palabra fraude para referirse a las cuentas o a la gestión del Ayuntamiento de Avilés. Llamazares debería retractarse de esta acusación".

La edil socialista encargada de la caja de caudales del Ayuntamiento rechazó de plano que el informe "sea demoledor". "La Sindicatura de Cuentas emite una opinión ‘favorable con salvedades’ sobre la auditoría financiera. Es más, afirma que toda la documentación analizada expresa ‘en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo’". Es decir, explicó Ruiz, que "no solo el Ayuntamiento es transparente en sus cuentas, sino que la Sindicatura confirma que el cumplimiento con el marco normativo aplicable es total. Esther Llamazares debería retractarse de esta acusación".

Otra falsedad, según la concejala de Hacienda es que exista un desfase de 18 millones de euros. "Específicamente el informe explica que existe una ‘infravaloración del inmovilizado financiero y sobrevaloración del patrimonio neto’". Esto se debe a que la Sindicatura considera que los edificios de La Curtidora, Camposagrado, Maqua y Pabellón de la Magdalena, que figuran en el balance como inmovilizado material propio del Ayuntamiento, deberían figurar como cedidos. "Ni hay desfase en las cuentas, ni desaparece patrimonio. Esther Llamazares debería retractarse de esta acusación".

Raquel Ruiz añadió que no existe "ni manipulación de cuentas, ni irregularidades. El informe refleja áreas de mejora técnica que valoramos positivamente. En total, 9 recomendaciones que el Ayuntamiento ya está implementando. De hecho, el informe reconoce avances que la señora Llamazares ignora o minimiza, como la reducción de la temporalidad en la plantilla o la consolidación de un plan de subvenciones. Estamos cumpliendo con el proceso de estabilización del empleo y reforzando los controles administrativos. Tenemos buenos indicadores de estabilidad financiera".