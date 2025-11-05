La Seronda llenará Hermanos Orbón de castañas, baile y folk

La plaza Hermanos Orbón vuelve este fin de semana a ser la sede de la Seronda n’Avilés, una cita imprescindible del otoño en la que la tradición cultural asturiana es la principal protagonista. La cita se desarrollará el viernes y el sábado y está organizada por la federación de asociaciones "Xuntanza".

La fiesta contará con una carpa y una barra gestionada por la asociación cultural de Piniella donde se podrán degustar sidra, castañas y los tortos de maíz.

La música y el baile serán protagonistas de la Seronda. La inauguración será a las 19.15 horas y correrá a cargo de la "Bandina Cuatrolán". Seguidamente, actuarán los grupos de baile tradicional de "Xaréu d’Ochobre" y "Escontra’l Raigañu" para dar paso de nuevo a la "Bandina Cuatrolán". Después, a las 22.00 horas, sonará el folk de "Algaire".

El sábado al mediodía le tocará el turno a la banda "Rebulir" de Galicia. Dos horas más tarde, a las 14.00 horas, comenzará la comida popular a base de pote de berzas y arroz con leche.

Durante la tarde habrá un espacio para los más pequeños con la animación del cuento "La seronda encantada: un cuentu bailláu pa la reciella", que está fijada para las 17.00 horas. Ya bien avanzada la tarde, a las 20.30 horas, comenzará la "Nueche en danza" con la participación de la "Bandina Los Collainos", el grupo de pandereteras de "Rebulir" con taller de baile gallego y el colofón final a cargo de "Alba Gutiérrez & Ḷḷueñe".n