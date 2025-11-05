Titular información general una columna Inter 18pt 60c

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Saúl Fernández

Avilés

  1. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  2. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  3. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  4. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  5. El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
  6. EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés
  7. El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
  8. El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada

Licitan un informe para evaluar los desperfectos y daños del Valey

Un castrillonense que crea arte a bolígrafo

El artista Martín Forés se divierte poniendo color a sus primeras focas

Reconocimiento a la Universidad Laboral

Amplían el área de investigación de La Lloba, en Castrillón, en busca de restos óseos

El comercio avilesino adereza con premios la campaña prenavideña

El artista Martín Forés se divierte poniendo color a sus primeras focas en Avilés

