Titular información general una columna Inter 18pt 60c

- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
- EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada