Avilés lidera un congreso sobre construcción pasiva, con máxima eficiencia energética

Ahorro energético, aislamiento frente a humedad y frío, aire limpio. Las viviendas pasivas son ya una realidad en muchos municipios asturianos. Y a partir de hoy, en Avilés, en el Centro Niemeyer, se hablará largo y tendido del estándar constructivo "Passivhaus", considerado como el más exigente a nivel mundial, gracias a la celebración de dos eventos que atraerán a la ciudad a numerosas personas expertas en la arquitectura y construcción energéticamente eficiente. Será en el encuentro anual de la comunidad mundial "Passivhaus", y de la 17.ª Conferencia española "Passivhaus, el principal foro de edificación pasiva de habla hispana".

Pronunciará la conferencia inaugural Concha Uría González, presidenta de la Plataforma de edificación "passivhaus". El bloque institucional lo cerrarán Ovidio Zapico y Mariví Monteserín, consejero de Ordenación del Territorio y alcaldesa de Avilés, respectivamente.

Ya por la tarde y hasta el viernes habrá diferentes mesas de trabajo: aerotermia y edificios de consumo casi nulo, sistema de ventanas para un futuro sostenible, regulación y control individual para instalaciones de ventilación centralizada. El encuentro concluirá con visitas a edificios pasivos en Asturias.

Programación de la jornada

Hoy, jueves, abrirá el bloque institucional la presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus y directora de la 17.ª Conferencia española Passivhaus, Concha Uría González. Cerrarán el bloque representantes del Gobierno regional y local. Durante la tarde se sucederán mesas redondas a cargo de expertos internacionales. Habrá un bloque de acceso libre a partir de la 13.00 horas en el auditorio del Niemeyer. Mañana, viernes, se abrirá la sesión a las 9.00 horas y se sucederán cuatro bloques técnicos. El tercer y último día de congreso concluirá con visitas a edificios passivhaus en Asturias: los apartamentos turísticos El Balcón del Sueve, un edificio de oficinas y plurifamiliar rehabilitado en Oviedo y otro edificio plurifamiliar en construcción actualmente en la capital asturiana.