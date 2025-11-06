Balance policial: la criminalidad desciende un 11% en Avilés, pero repuntan los robos con violencia

Avilés registró 1.067 infracciones entre enero y junio, frente a las 1.198 del año anterior. La criminalidad convencional descendió un 14,9%, con caídas significativas en los hurtos (un 31,6% menos), los robos con fuerza (28,1%) y los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de diez a cinco en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, no todo son buenas noticias: los robos con violencia e intimidación aumentaron un 58%, en línea con la tendencia autonómica, donde este tipo de delitos se disparó un 51,3%. También se registró un leve repunte de las lesiones y riñas tumultuarias (16,7%).

Estafas

En el ámbito digital, Avilés refleja el pulso del presente: la cibercriminalidad subió un 6,8%, impulsada por el aumento de las estafas informáticas (10,7%), de acuerdo a las últimas estadísticas hechas públicas por el Ministerio del Interior y en consonancia con las facilitadas hace días por la comisaria jefe de la Policía Nacional, Inmaculada Leis.

En las estadísticas no consta aún la muerte –en agosto– de la avilesina Noelia González en La Folleca.

En Castrillón

La lectura de las cifras oficiales es distinta en Castrillón. En este concejo la criminalidad convencional creció un 22,6%, con 217 infracciones frente a las 177 del primer semestre de 2024. Destaca especialmente el incremento de los delitos contra la libertad sexual, que pasan de no registrar ningún caso en 2024 a tres en 2025, así como el aumento de los robos con fuerza (28,6%), especialmente en domicilios (40%). También crecen las infracciones por tráfico de drogas (33,3%) y el resto de delitos comunes (35,7%). En contraste, la cibercriminalidad disminuyó un 11,4%, con menos estafas informáticas y otros ciberdelitos.

A nivel nacional

En el período de enero a junio de 2025, y en comparación con igual período de 2024, la criminalidad total registrada policialmente en España decreció un 0,9 por ciento. El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a junio de 2025 suma un total de 1.212.268, con ese descenso del 0,9% sobre el año 2024.

Delitos por habitante

De dicha cifra, un total de 967.077 delitos (79,8% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del menos 1,9% sobre 2024), en tanto que la cibercriminalidad (245.191 infracciones penales, el 20,2% del total), presenta un incremento del 3,4% sobre 2024.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,6 delitos por mil habitantes (en la banda más baja de la serie histórica), una de las más bajas del mundo. En tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 9,7 delitos por mil habitantes.