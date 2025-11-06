Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco filmes, con estrenos nacionales, en el Niemeyer

Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

El Centro Niemeyer acogerá, entre los días 16 y 20, cinco películas de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX). En total serán cinco proyecciones, de las que tres son estrenos nacionales.

Los filmes elegidos son «Los corrientes», «Emergency Exit», «Punku», «As Liñas Descontinuas» y «Aunque seamos islas». El precio de las entradas es de 5 cinco (3 con descuento del Club Cultura). Todas las proyecciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto «Aunes seamos islas», que será a las 18.00 y habrá coloquio con la directora, Cristina R. Paz.

«Emergency Exit», de Lluís Miñarro, es uno de los estrenos nacionales del FICX, y servirá como emotivo homenaje a la actriz Marisa Paredes en su última aparición en la gran pantalla. Se podrá ver el lunes 17.

Otro de los estrenos en España es «Punku», de Juan Daniel Fernández Molero, que ya se había mostrado en la Berlinale y Grand Prix en New Horizons. La proyección será el martes día 18.

Y el estreno nacional de «As Liñas Descontinuas», de Anxos Fazáns, será el miércoles 19. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  2. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  3. El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
  4. El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
  5. La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
  6. Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
  7. Investigan a un conductor tras escapar de un control en Castrillón: circuló marcha atrás, hizo una glorieta en sentido contrario y no tenía carné
  8. La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos

Vecinos de Sabugo demandan más vigilancia policial y limpieza

Vecinos de Sabugo demandan más vigilancia policial y limpieza

El PP tiene que bajar hasta el 13 de su lista para sustituir de nuevo a un edil

El PP tiene que bajar hasta el 13 de su lista para sustituir de nuevo a un edil

Conferencia sobre la muralla medieval

Conferencia sobre la muralla medieval

Cinco filmes, con estrenos nacionales, en el Niemeyer

El Festival Intercéltico, premio al impacto cultural internacional

Llaranes pinta y estrena nuevos juegos de antes

Llaranes pinta y estrena nuevos juegos de antes

Corvera abre en Las Vegas y Campañones su cita con los amagüestos

Reconocimiento al Real Avilés Industrial por su ascenso

Reconocimiento al Real Avilés Industrial por su ascenso
Tracking Pixel Contents