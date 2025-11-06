Cinco filmes, con estrenos nacionales, en el Niemeyer
El Centro Niemeyer acogerá, entre los días 16 y 20, cinco películas de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX). En total serán cinco proyecciones, de las que tres son estrenos nacionales.
Los filmes elegidos son «Los corrientes», «Emergency Exit», «Punku», «As Liñas Descontinuas» y «Aunque seamos islas». El precio de las entradas es de 5 cinco (3 con descuento del Club Cultura). Todas las proyecciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto «Aunes seamos islas», que será a las 18.00 y habrá coloquio con la directora, Cristina R. Paz.
«Emergency Exit», de Lluís Miñarro, es uno de los estrenos nacionales del FICX, y servirá como emotivo homenaje a la actriz Marisa Paredes en su última aparición en la gran pantalla. Se podrá ver el lunes 17.
Otro de los estrenos en España es «Punku», de Juan Daniel Fernández Molero, que ya se había mostrado en la Berlinale y Grand Prix en New Horizons. La proyección será el martes día 18.
Y el estreno nacional de «As Liñas Descontinuas», de Anxos Fazáns, será el miércoles 19. n
