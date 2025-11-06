Cocido de garbanzos y mantecado de Avilés: esta es la propuesta de otoño de la cocina del único cinco estrellas de la ciudad (maridada con sidra asturiana)

El Palacio de Avilés apuesta este invierno por el cocido. Desde el jueves de la semana que viene, día 13 de noviembre, el restaurante del único hotel 5 estrellas de la Villa del Adelantado ofrecerá cada jueves un completo menú en el que el protagonista indiscutible será este plato de cuchara, elaborado con productos de cercanía y temporada. Un paso más en la apuesta decidida por la restauración de este enclave único de la ciudad.

El menú, bajo el nombre "El cocido de Palacio", no puede ser más apetitoso: croquetas de compango acompañadas de una copa de sidra brut EM, sopa de cocido, cocido de garbanzos y la novedosa tarta de queso de Mantecado de Avilés; todo ello acompañado por vino tinto DO Rioja Azpilicueta Origen, por un precio de 39 euros por persona.

Un plan perfecto para estas fechas en las que el frío llama a decantarse por este tipo de elaboraciones. Ya lo remarca el dicho: los cocidos de Palacio se hacen despacio. Pero se disfrutan con intensidad. Los platos de cuchara necesitan de tiempo, cocción lenta para concentrar todos esos sabores que tanto nos hacen disfrutar. Y este es el mejor ejemplo de ello.

Ingredientes "kilómetro cero"

"El cocido de Palacio" se elabora casi totalmente con ingredientes de kilómetro cero y temporada: verduras de huertas cercanas, chorizo con marchamo de calidad "Alimentos del Paraíso", embutidos típicos como la longaniza de Avilés o la moscancia, morro y oreja de cerdo, chamón de Ternera Asturiana, gallina, lacón, hueso de caña, costilla de cerdo adobada e incluso tocino y panceta curada Duroc. Todo ello acompañado del único producto que no se da en el Principado: el garbanzo. Pero, claro, el de mejor calidad: Garbanzo Pedrosillano de Agricultura Ecológica.

Todo para hacer disfrutar al cliente de esos platos de cuchara que reconfortan el cuerpo y el espíritu y que no podemos dejar desaparecer de nuestros recetarios. Más aún cuando se elaboran con producto de calidad y cercanía.

Así, cada jueves a partir de la semana próxima el mejor plan gastronómico de la Villa del Adelantado está en el restaurante del hotel Palacio de Avilés con su menú "El cocido de Palacio".