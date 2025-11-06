Conferencia sobre la muralla medieval
Una abarrotada sala de conferencias de la Casa de Cultura acogió ayer la conferencia que impartió la arquitecta municipal Andrea del Cueto Menéndez –en la imagen– titulada «El Plan Especial del Casco Histórico: la Muralla de Avilés», en una de las conferencias organizadas por el Ridea, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Eneas. n
