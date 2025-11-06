Corvera abre en Las Vegas y Campañones su cita con los amagüestos

Corvera acogerá diversos amagüestos en sus parroquias. Comenzarán este sábado día 8 y se extenderán durante toda la semana hasta el próximo día 15. La primera de las fiestas otoñales del concejo se desarrollará en Las Vegas, en la plaza de Los Maestros, a las 17.00 horas. El Ayuntamiento organizará su tradicional amagüestu Popular, en el que se repartirán de forma gratuita un centenar de kilos de castañas y 200 litros de zumo de manzana. Campañones también acogerá su amagüestu a partir de las 13.00 horas del mismo día 8.

Cancienes tomará el relevo de los amagüestos el viernes 14. La fiesta comenzará a las 17.00 horas y contará con reparto de castañas y música de la mano del dúo «Vane y Roberto». El calendario se cerrará el sábado 15 con los amagüestos de Molleda, Los Campos y Solís. En Molleda, habrá sidra dulce y castañas en la pista polideportiva a las 18.00 horas; en Los Campos la cita será en el centro social y en Solís, a las 18:30 horas, con juegos tradicionales, sidra y castañas, y baile.n