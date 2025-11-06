Devuelven a una vecina de Salinas 7.485 euros de una deuda de agua
Una sentencia obliga a reintegrar el abono por el consumo de 20 años, y la compañía matiza que se la exonera por un defecto de forma
Una vecina octogenaria de Salinas cobrará 7.485,68 euros, más los intereses legales, al ganar el recurso contencioso interpuesto contra la compañía que le cobró el consumo de los últimos 20 años. La empresa matizó que "se exonera del pago a la demandante, por un defecto de forma, independientemente que disfrutó del servicio de suministro de agua durante 20 años, sin abonarlo".
Por un problema urbanístico ajeno a la concesionaria, los vecinos de cinco chalets adosados de Las Salinas, estuvieron casi 20 años con suministro de agua sin abonarlo. Una vez solventado el problema, se llegó a un acuerdo con ellos para pagar solo los dos últimos años, para lo que se les preparó un plan de pagos. Cuatro de estos vecinos lo cumplieron, pero una vecina incumplió el plan de pagos.
Las posturas
El letrado José Luis Álvarez Niño explicó que finalmente la mujer "se vio obligada a abonar esos 7.485,68 euros ante la amenaza de corte inminente del suministro que Aqualia, en un ejercicio de prepotencia sin límites, se permitió formular". Y añadió que "ahora, la concesionaria tendrá que devolver íntegramente esa cantidad, con sus intereses".
Una portavoz de Aqualia explicó, por su parte, que "la juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Oviedo, estima el recurso de la demandante, anulando la liquidación emitida por Aqualia por 7.4885,68 €, argumentando que no queda acreditado quien sería el ‘abonado’ a cuyo nombre se instaló el contador en 2004, y tampoco se aplicó el plazo de prescripción de deuda". Y añadió que "queda admitida por todas las partes que la demandante disfrutó del abastecimiento de agua durante 20 años sin abonar tarifa alguna".
Suscríbete para seguir leyendo
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
- La empresa de fertilizantes, que irá a la margen izquierda de la ría, estima una producción anual similar a su competidor en Trasona: estas son sus cifras
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- Impactante accidente de tráfico en Corvera: una furgoneta y un coche chocan frontalmente