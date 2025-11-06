Devuelven a una vecina de Salinas 7.485 euros de una deuda de agua

Una vecina octogenaria de Salinas cobrará 7.485,68 euros, más los intereses legales, al ganar el recurso contencioso interpuesto contra la compañía que le cobró el consumo de los últimos 20 años. La empresa matizó que "se exonera del pago a la demandante, por un defecto de forma, independientemente que disfrutó del servicio de suministro de agua durante 20 años, sin abonarlo".

Por un problema urbanístico ajeno a la concesionaria, los vecinos de cinco chalets adosados de Las Salinas, estuvieron casi 20 años con suministro de agua sin abonarlo. Una vez solventado el problema, se llegó a un acuerdo con ellos para pagar solo los dos últimos años, para lo que se les preparó un plan de pagos. Cuatro de estos vecinos lo cumplieron, pero una vecina incumplió el plan de pagos.

Las posturas

El letrado José Luis Álvarez Niño explicó que finalmente la mujer "se vio obligada a abonar esos 7.485,68 euros ante la amenaza de corte inminente del suministro que Aqualia, en un ejercicio de prepotencia sin límites, se permitió formular". Y añadió que "ahora, la concesionaria tendrá que devolver íntegramente esa cantidad, con sus intereses".

Una portavoz de Aqualia explicó, por su parte, que "la juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Oviedo, estima el recurso de la demandante, anulando la liquidación emitida por Aqualia por 7.4885,68 €, argumentando que no queda acreditado quien sería el ‘abonado’ a cuyo nombre se instaló el contador en 2004, y tampoco se aplicó el plazo de prescripción de deuda". Y añadió que "queda admitida por todas las partes que la demandante disfrutó del abastecimiento de agua durante 20 años sin abonar tarifa alguna".