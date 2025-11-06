Europa tiene un ejemplo de la cría equina deportiva en Gozón: así es la ganadería que apuesta por las "madres, por las yeguas"

Casa Capellán es una ganadería equina gozoniega, pero no es una cualquiera. Tanto es así, que se toma como ejemplo en Europa. Está situada en Bustio, en la parroquia de Bocines, y comenzó a dar sus primeros trotes hace 21 años. Su responsable es Santiago Núñez, que es a su vez el director del certamen hípico de Luanco. Precisamente, la capital gozoniega fue el lugar elegido para la celebración de la última reunión de EUnetHorse, y ese encuentro sirvió para analizar a escala continental las fortalezas y debilidades del sector equino desde diferentes prismas.

Núñez celebra que su ganadería y su manera de producir caballos de deporte sea vista con buenos ojos por los especialistas europeos que la visitaron a finales del mes pasado. "Quedaron impresionados, pero también destacaron cómo trabajan en Casa Bartuelo, en esa ganadería mixta, de caballos y vacas", señala el ganadero gozoniego.

Una de las fortalezas de Casa Capellán, detalla Núñez, es la apuesta por las "madres, por las yeguas": "Los sementales se compran, llevamos 21 años trabajando de la misma manera y ahora resulta que está de moda". "Siempre se ha sabido que tener unas buenas hembras es garantía de tener una buena ganadería", indica Núñez, que se refiere además al campo de la transferencia de embriones para criar sus caballos de salto.

Ejemplares de Casa Capellán. | S. N.

Un concepto a destacar para las ganaderías equina dedicadas al deporte, explica Santiago Núñez, es que los animales "vivan en libertad o semilibertad": "Durante unos años están en cuadras para ser domados, enseñados, pero siempre vuelven al prao, viven en el prao con alimentación natural, los de competición y alta competición están algo más cuidados, más controlados por si tuvieran alguna lesión... los europeos se quedaron muy sorprendidos con esa gestión que vela por el bienestar animal con acceso a comida y a un arenero para su descanso".

Los caballos tienen terreno suficiente para corretear por la ganadería de Casa Capellán, de 60 hectáreas y 40 caballos. Ese solar está parcelado y "permite que el animal no tenga ansiedad y nunca se quede sin comida natural". La parcelación del terreno permite que mientras los caballos pastan en una zona, en la otra crezca la hierba y así sucesivamente; "siempre se mantiene la producción y con acceso a agua y heno".

Santiago Núñez y Elvira Riva, junto a las yeguas «Valquiria» y «Valenza», en una imagen de archivo. | MARA VILLAMUZA

"Esa sensación de libertad choca con algunas personas del deporte hípico, que son de ciudad", señala el ganadero, orgulloso de su trabajo al frente de Casa Capellán, "feliz" de poder dedicarse a su pasión en un lugar especial como Asturias. "Los caballos son termoestables y la temperatura óptima para ellos oscila entre los 6 y los 27 grados, que es la nuestra; es más los europeos se quedaron sorprendidos con nuestro clima", señaló Núñez, que incidió en que Asturias está muy capacitada para la producción de caballos de deporte, que es a lo que él se dedica.

Prueba de que la ganadería de Casa Capellán y las asturianas son tenidas en cuenta en Europa es que en los últimos años se han tomado como modelos para la crianza de los equinos. Detalla Santiago Núñez que los "mayores vendedores de caballos de Europa son holandeses y belgas", y que en los últimos años se han dedicado a adquirir fincas en el norte de España y Portugal porque comprobaron que la crianza de caballos es estas latitudes "es más natural": "No se puede criar a los caballos en cuadras", concluye.