Fallece José Luis González, "Méndez", padre del concejal de IU de Gozón Israel González
La Corporación ha suspendido la sesión plenaria prevista para esta tarde
C. J.
Luanco
La villa luanquina llora este jueves a José Luis González Méndez, conocido como Méndez, quien ha fallecido a los 81 años. Era el padre del concejal Israel González, quien hasta la reorganización del gobierno local se responsa bilizaba de las áreas de Deporte y Cultura.
Por esta razón se ha suspendido el Pleno del Ayuntamiento de Gozón, previsto para esta tarde, que se celebrará el próximo lunes.
La capilla ardiente permanece instalada en la sala 2 del tanatorio de Luanco.
El cadáver será recibido este viernes, día 7, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Nembro, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente, y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial.
