El Festival Intercéltico, premio al impacto cultural internacional

El Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, que organiza «Esbardu», ha sido galardonado por la Asociación de Protocolo, Eventos y Comunicación de Asturias (Apeca) en la categoría de «Evento de proyección de alcance», «por su extraordinaria capacidad de trascender el ámbito local y situar a la ciudad en el mapa cultural internacional».

El jurado destaca que el festival «ha logrado atraer a miles de visitantes y participantes de diferentes países, convirtiéndose en un punto de encuentro único para la música, la danza y las tradiciones celtas». Y añade que «no solo enriquece la vida cultural de Avilés y de Asturias, sino que también impulsa el turismo, dinamiza la economía local y favorece el intercambio cultural entre comunidades». El premio se entregará el jueves día 13 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.n