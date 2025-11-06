Llaranes pinta y estrena nuevos juegos de antes
La asociación «La Caracola» ayuda al alumnado del colegio a decorar el patio con circuitos y otros elementos para animar los recreos
I. García
El colegio de Llaranes, que dirige Silvia Fernández, ha decidido renovar el patio del centro y para ello ha querido involucrar al alumnado. Les ha propuesto una doble actividad: por un lado, pensar qué tipo de juegos desean tener en el patio y les ha planteado pintarlos para después jugar en ellos, y así animar los recreos y otras actividades lúdicas desde otro punto de vista. «Habrá tres en raya, circuitos para chapas o canicas, un Twister de colores, la oca, una serpiente...», enumera Silvia Fernández, que quiere animar a los pequeños a jugar en los tiempos de ocio, a estimular la cooperación entre ellos y fomentar su participación, ya que son los creadores. Y todo ello para plantear alternativas a los juegos de balón. La asociación «La Caracola Iniciativas Sociales» colabora activamente en la propuesta de los juegos y es más, este colectivo es el encargado de «retocar» las pinturas una vez que los pequeños las han finalizado.
La idea comenzó el pasado curso escolar. El alumnado de sexto curso del pasado año, que ahora está en Secundaria, fue el encargado de pintar un juego de damas.
El resto de juegos deberán estar finalizados antes de que acabe el año, según destacó Silvia Fernández, que confía en que estos juegos de antes, de toda la vida, sirvan para que los niños conozcan y disfruten con actividades de calle, como el circuito de carreras con chapas que ayer pintaron los de segundo curso. n
