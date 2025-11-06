Mónaco y Coaña, unidos por el Cantábrico en Salinas

Sobre el papel parece complicado unir a un restaurante de Ortiguera, otro de Cáceres y uno de Mónaco, pero la mar puede juntar hasta los puntos entrega remotos. Ayer tuvo lugar la entrega de los premios "Cucharones del Buen Guiso Marinero", distinción que otorga la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar, que en esta edición ha decidido premiar a Elio Fernández, del Ferpel Gastronómico; Toño Pérez, de El Atrio; y Sandro Silva, del Amazónico del Grupo Paraguas, en cuya representación acudió su tía María Luisa Fernández. Todos ellos pusieron en valor la importancia de los productos marineros en su cocina, además de hacer un alegato a favor de la importancia de los guisos.

"Vivimos demasiado rápido, necesitamos pasar más tiempo en las cocinas", señaló Elio Fernández, que se mostró muy agradecido "por ser profeta en mi tierra". "Yo apuesto por cocinar como las abuelas porque usan tanto amor para cocinar que es algo que yo también quiero transmitir. Es algo que hay que reivindicar", señaló el chef, que destacó la importancia de pasar tiempo delante de unos fogones. "Es algo que se está perdiendo. Antes las cocinas eran la sala más grande de las casas y ahora cada vez son más pequeñas. Es algo que se debería recuperar", sugirió.

Aunque el mar está alejado de Cáceres, Toño Pérez no duda en usar esos elementos en sus recetas. "Es algo que siempre me ha gustado y creo que se complementa muy bien con el mundo del ibérico. El yodo, por ejemplo, es una parte fundamental de la curación", afirma el cocinero, que aseguró estar "muy feliz" de recibir un reconocimiento en Asturias. "Es algo que nos colma de ilusión, porque nos da la oportunidad de comunicar como es nuestro proyecto", indicó.

"Solía venir mucho por Salinas, por las casas que están en primera línea de playa. Volver por aquí es maravilloso", aseguró María Luisa Fernández, que excusó la presencia de su sobrino, que estaba de viaje en uno de los restaurantes que tiene el grupo empresarial. "Llevamos a Asturias en el corazón. Yo soy carbayona, de Oviedo", destacó la hostelera, quien aseguró que Sandro Silva "siempre ha tirado por sus raíces, ya sea por los productos del mar como los de la montaña".