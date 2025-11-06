El PP tiene que bajar hasta el 13 de su lista para sustituir de nuevo a un edil

El PP consiguió en las últimas elecciones municipales siete concejales y desde que comenzó el mandato ya han dimitido varios. Eso ha conllevado que la candidatura con la que se presentaron los populares se moviera más allá de lo habitual. A ello se han sumado varias renuncias de personas que no han podido o no han querido sentarse en el salón de Plenos para sustituirles. Tal es así la situación que la próxima concejal de PP, que tomará posesión en el Pleno de esta tarde, ocupó el puesto número 13 en la lista electoral. Se trata de Adelaida Velarde Álvarez, que conoce la administración municipal ya que fue concejala de la oposición en el mandato 2015-2019. Sustituirá en el cargo a Cristino González, que dimitió como concejal y como portavoz municipal el pasado mes de septiembre.

Florentino Cuétara, que es el actual portavoz del grupo municipal popular, destacó que Velarde ya tiene experiencia como concejala y y que, en principio, se hará cargo del área de Medio Rural.

Los populares acuden al Pleno con aires renovados y a la expectativa de qué ocurrirá durante el algo más de año y medio que resta de mandato. Todo ello después de que IU rompiera el acuerdo de gobierno con los socialistas y eso obligara al PSOE a reorganizar las áreas de gobierno que, presumiblemente, se aprobarán en la sesión de esta tarde. Las tres áreas que deja IU serán repartidas entre cinco de los siete ediles del PSOE. Arancha Peláez sumará Urbanismo y Medio Ambiente a Hacienda y Personal; Alba Escandón compaginará Servicios Sociales e Igualdad, Raúl Heres dirigirá el área de Cultura, Mariana García se hará cargo de Deportes y Medio Rural y Silverio Suárez, de Educación y Memoria Democrática.

Los únicos socialistas sin nuevas funciones serán el Alcalde y el concejal de Festejos y Participación, Daniel Fernández.

"Para nosotros apenas cambia nada, seguimos en la oposición y con el mismo objetivo con el que nos presentamos a las elecciones con Ramón Braña de candidato: trabajar para y por los gozoniegos", manifestó Florentino Cuétara.

Y con esas, el portavoz del PP apela a alcanzar "el mayor consenso posible" en diversos ámbitos del mandato. Por ejemplo habló del estado "ruinoso" del polideportivo. "Para esa instalación hay que buscar una solución entre toda la Corporación, que se centra en construir uno nuevo en el mismo lugar o en otro lado, no podemos estar a expensar de lo que digan tres concejales -en referencia a los tres ediles de IU y a su plan de rehabilitación del polideportivo Jenaro Fernández Diego de Luanco–", remató. Cuétara fue a más y manifestó algo que ya dijo hace días cuando rompió el gobierno, es decir, que durante este mandato "no se ha hecho nada en Gozón". "Si el alcalde, Jorge Suárez, dice que hay seis millones de euros en la caja del Ayuntamiento no entendemos cómo todo sigue igual o peor", apuntó el portavoz del PP, que se refirió así, por ejemplo, al mal estado de las aceras, y a la escasa iluminación, que obliga incluso a vecinos "a usar linterna por las noches".