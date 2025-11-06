El PP recurre la subida de la ORA y la grúa por incumplir la ley

El PP ha presentado un recurso de reposición para que se anulen los acuerdos plenarios que aprobaron la subida de los precios de las tarifas horarias de la zona azul y de la grúa. La portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, insistió ayer, como ya había hecho en el Pleno del viernes, en que los estudios "técnico-económicos que sirven de base a las tarifas fueron elaborados y firmados por un cargo eventual, sin habilitación legal para ejercer funciones de carácter técnico o económico".

La subida de la tarifa de la ORA y de la retirada de vehículos se aprobó en el último Pleno, celebrado el pasado 31 de octubre, con los votos a favor de PSOE e IU (que gobiernan en coalición" y Podemos, y los votos en contra de PP y Vox.

Ya en la sesión plenaria, la portavoz del PP advirtió de que los estudios habían sido realizados por un cargo eventual, y no por personal funcionario. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz –del PSOE, mayoritario en el gobierno local– le respondió que todos los informes que se realizaban eran supervisados por funcionarios.

La explicación no ha convencido a la portavoz del PP, que ayer exigió la anulación de dichos acuerdos plenarios, al entender que "los expedientes que las sustentan incumplen la normativa vigente", ya que carecen del "respaldo técnico exigido por la ley".

Llamazares explicó que "el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público reserva a los funcionarios de carrera las funciones que impliquen participación en el ejercicio de potestades públicas, y que la Ley de Haciendas Locales exige que toda tasa municipal se justifique mediante un informe técnico-económico, que en toda lógica requiere de la objetividad e independencia reservadas al personal funcionario". En su opinión, "ninguno de esos requisitos se cumple en este caso". Añadió que el gobierno de Avilés "utiliza personal de confianza para hacer lo que sólo puede hacer un técnico, y después lo aprueban en Pleno sin ningún pudor".n