«Aunque ‘La raposa’ salió en julio, en septiembre sacamos la segunda edición»

Santos Morán (Campomanes, Lena, 1971) es el autor de «La raposa» (Seleer, 2025), su primera novela. La presenta mañana viernes en Culturias (Plaza de España, 12, 1.º) a las 19.00 horas. Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA

¿Qué hace un minero como usted metido a novelista?

(Risas) Bueno, pues, simplemente uno tiene aficiones. Es una cosa que me viene desde chaval. Siempre escribí cosucas y tal. Y, ahora, bueno, pues digamos que llegó el momento de dar el paso siguiente, supongo. Y ya que fui capaz de terminar el libro, pues lo siguiente que tenía que hacer, el siguiente paso lógico, era intentar publicarlo y, bueno, se consiguió.

Me interesa esto de sus primeros escritos.

Estaba en el instituto. Entonces, en mi época, se llamaba Benedicto Nieto y ahora se llama Santa Cristina porque le cambiaron el nombre. En Pola Lena. En aquella época fue cuando empecé escribiendo cosucas, ya le digo.

«La raposa» se inicia como una fábula infantil que cambia con la Guerra. ¿Cómo surgió esta historia?

Pues mire, el principio de esta historia en realidad nace de una fotografía. De una fotografía familiar. Eso fue lo que me sirvió de inspiración para contar la historia. Y a eso se sumó el hecho de que, siendo chavalín y yendo a las vacas, pues me encontraba un raposo, un zorro, en el camino; casi siempre en el mismo sitio. Yo nunca fui capaz de domesticarlo ni nada por el estilo. Ni lo intenté. Pero, bueno, lo encontraba habitualmente, y más o menos en el mismo sitio. La combinación de la foto y del raposo me dio una idea inicial de esta historia que cuento. Todo eso sumado al hecho de querer explicar un poco cómo se vivía en aquella época en los montes asturianos, en la cuenca asturiana.

Tiene un arranque de cuento popular.

No sé, a mí no me lo parece. El principio quizá. El inicio está relacionado con el hecho de encontrarse con la raposa, que es un poquitín la que marca los puntos importantes de la historia. En la segunda parte digamos que desaparece de la escena porque nos metemos a contar un poco la historia anterior de la familia. En realidad, en los puntos importantes de la historia la raposa siempre está en ellos: es un poco la que marca el ritmo .

¿Cuánto tiempo le llevó?

La terminé de escribir a mediados de enero. Más o menos. A partir de esa fecha empecé a mandar correos a editoriales preguntando si aceptaban manuscritos. Las que me contestaron que sí, pues se la envié. Calculo que los empezaría a mandar como a mediados de febrero o primeros de marzo, una cosa así.

Publica en Seleer.

Es una editorial pequeña, pequeñita, de Málaga. Yo la conocí porque había por casa un libro suyo.

Esta de Avilés no es su primera presentación.

La primera fue en Pola Lena a primeros de julio. Aunque «La raposa» salió el 22 de julio, el 1 de septiembre ya sacamos la segunda.

Pues eso está muy bien.

Es verdad que el día de la presentación vendimos 105 libros. El mismo día de la presentación. Y luego, en Pola Lena, una librería que se llama Vital Aza la puso a la venta directamente... Tuvo preventa incluso.

Vaya.

Supongo que la tirada no era muy grande: no sabría decir de cuantos, pero, bueno, sí que funcionó bastante bien al principio y tuvo bastante buena acogida y bastante buena crítica. En Pola Lena.

