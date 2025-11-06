El Reblinco, la "Venecia" asturiana: el fenómeno que deja el agua por los tobillos a quienes pasean por este lugar de Avilés

No goza de su atractiuvo turístico ni, por supuesto, de su marcado encanto histórico, pero, salvando cualquier distancia, el barrio avilesino del Reblinco de tanto en cuando podría compararse con Venecia, en Italia. Y no por los canales sino por el conocido en la ciudad italiana como fenómeno de "acqua alta", que se da por una suma de factores, en otros cuando la marea del Adriático subre por encima de su nivel normal.

Pues esto mismo, o parecido, pasa en el Reblinco: ayer, coincidiendo con la pleamar de las 16.40 horas, el barrio quedó con un palmo de agua. Y se debió más que a la lluvia, que no fue destacable, al coeficiente de marea (de 102 por la mañana y 98 por la tarde). Esta "mareona" explica la gran diferencia entre la pleamar y la bajamar, y también las corrientes.

No es la primera vez que el Reblinco queda semisumergido, causando trastornos a los vecinos y también a los conductores que transitan por la zona.