El Reblinco, la "Venecia" asturiana: el fenómeno que deja el agua por los tobillos a quienes pasean por este lugar de Avilés
La pleamar de las 16.40 horas deja calles inundadas
No goza de su atractiuvo turístico ni, por supuesto, de su marcado encanto histórico, pero, salvando cualquier distancia, el barrio avilesino del Reblinco de tanto en cuando podría compararse con Venecia, en Italia. Y no por los canales sino por el conocido en la ciudad italiana como fenómeno de "acqua alta", que se da por una suma de factores, en otros cuando la marea del Adriático subre por encima de su nivel normal.
Pues esto mismo, o parecido, pasa en el Reblinco: ayer, coincidiendo con la pleamar de las 16.40 horas, el barrio quedó con un palmo de agua. Y se debió más que a la lluvia, que no fue destacable, al coeficiente de marea (de 102 por la mañana y 98 por la tarde). Esta "mareona" explica la gran diferencia entre la pleamar y la bajamar, y también las corrientes.
No es la primera vez que el Reblinco queda semisumergido, causando trastornos a los vecinos y también a los conductores que transitan por la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- Investigan a un conductor tras escapar de un control en Castrillón: circuló marcha atrás, hizo una glorieta en sentido contrario y no tenía carné
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos