Reconocimiento al Real Avilés Industrial por su ascenso
El presidente del Real Avilés Industrial, club decano del fútbol avilesino y asturiano, recibió ayer el premio «Avilés Ciudad de Vanguardia» , que concede la Ser, y con el que se reconoce a aquellas entidades que por sus logros e historia asumen un especial protagonismo en la comarca avilesina. En este caso, por su ascenso al fútbol profesional. En la imagen, Baeza entre la alcaldesa Mariví Monteserín y Pablo González-Palacios, delegado de Prisa Media en Asturias
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- Investigan a un conductor tras escapar de un control en Castrillón: circuló marcha atrás, hizo una glorieta en sentido contrario y no tenía carné
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos