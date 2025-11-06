Reconocimiento al Real Avilés Industrial por su ascenso

El presidente del Real Avilés Industrial, club decano del fútbol avilesino y asturiano, recibió ayer el premio «Avilés Ciudad de Vanguardia» , que concede la Ser, y con el que se reconoce a aquellas entidades que por sus logros e historia asumen un especial protagonismo en la comarca avilesina. En este caso, por su ascenso al fútbol profesional. En la imagen, Baeza entre la alcaldesa Mariví Monteserín y Pablo González-Palacios, delegado de Prisa Media en Asturias