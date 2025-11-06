Saint Gobain da los primeros pasos para la construcción del nuevo horno

Después de que Borja Sánchez, que es el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, desvelara hace dos semanas, en la Junta General del Principado, que el nuevo horno float de Saint-Gobain Cristalería iba a costar "entre 120 y 140 millones", se van conociendo detalles de una operación que los trabajadores de La Maruca esperan como agua de mayo: la empresa ha empezado a dar pasos ciertos para el inicio de las obras. Los primeros, en el entorno de la subestación eléctrica de la compañía.

La construcción de un nuevo "corazón industrial" para la planta avilesina de la multinacional francesa supone, se escucha en medios sindicales y políticos de la comarca de Avilés, "una garantía de futuro", y esto es así porque Saint-Gobain forma parte principal del mapa económico de la provincia.

Saint-Gobain se mueve, en este punto, con una discreción tal que los trabajadores se sienten fuera de campo, y es que la plantilla lleva años clamando por un nuevo horno float –sobremanera tras las dos averías de este pasado verano–.

Borja Sánchez también desveló la existencia de un grupo de trabajo en el que, aparte de la propia Saint-Gobain, participa la administración regional y la local (la de Avilés). Pese a esta circunstancia, hasta ahora no se ha sustanciado nada más que el deseo de comenzar los trabajos del nuevo horno float por la subestación eléctrica, un paso principal para iniciar el cambio de la infraestructura, que sólo se producirá cuando llegue un "sí" rotundo desde París, que es donde está la sede central de la multinacional.

Sin embargo, son más los movimientos en marcha: el proyecto de rehabilitación ya es una realidad –lo es desde comienzos de este verano pasado–. Hace unos días se vio cerca de la actual nave del horno a operarios haciendo catas en el suelo. Estas catas, según ha podido saber este periódico, tienen que ver con la ampliación de esa misma nave hasta el río Raíces. Ampliar la nave tiene una sola explicación: que el nuevo horno float tendrá mayor capacidad que el actual. El de ahora, en sus momentos más esclarecidos, produjo alrededor de 700 toneladas. La apuesta para el nuevo horno es superar las 800.

El calendario actual –a la vista del retraso hasta la próxima primavera de la nueva convocatoria de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) para la descarbonización comunicado el martes– se mueve en la hipótesis de que el inicio de la obra civil del nuevo horno sea a comienzos del próximo verano. Se alargará alrededor de seis meses más, y conllevará –por un período determinado– la parada de la producción.

Sánchez, en la misma comparecencia de la Junta General, señaló: "Nuestra principal preocupación es evitar retrasos que, sobre todo, puedan comprometer los plazos de entrada de funcionamiento del nuevo horno". O sea, que el Principado quiere la nueva inversión "cuanto antes". El consejero añadió: "El Ministerio de Industria lo que ha garantizado es que va a poner a disposición de la inversión un instrumento de apoyo, que es justamente el que está asociado al PERTE de descarbonización".

La compañía, a este respecto, señala: "Actualmente la descarbonización de la industria y del sector es una prioridad para avanzar hacia un futuro más sostenible y, para ello, Saint-Gobain tiene el objetivo de conseguir ser neutro en emisiones en 2050".

Los sindicatos minoritarios quieren una asamblea

La negociación del nuevo convenio colectivo en Saint-Gobain Cristalería se mueve lentamente. No hay una plataforma común (un plan de reclamaciones y mejoras para el nuevo acuerdo regulador). A esta circunstancia se suma la petición de los sindicatos minoritarios de que la mayoría sindical convoque una asamblea Así lo han manifestado tanto la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que cuenta con un delegado en el comité de empresa de la multinacional Saint-Gobain Cristalería, en Avilés, como la Unión Sindical Obrera, que no cuenta con representación en el órgano de representación de los trabajadores, aunque sí con organización. CSI reclama que el resultado de las cuatro reuniones tiene que "ser debatido y decidido en el ámbito de una asamblea, que debería celebrarse antes de la próxima reunión"."Lo que se pide es precisamente que la información fluya desde el inicio del proceso, y no solo al final", pide USO.