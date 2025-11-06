Tras más de cien robos en coches por fin entra en prisión: así utilizaba las tarjetas bancarias sustraídas un delincuente habitual de Avilés

Ha ingresado en prisión un conocido delincuente de Avilés, especializado en robos en el interior de vehículos, al que se le atribuyen más de un centenar de hechos delictivos. El individuo había sido detenido en 23 ocasiones durante 2025 por hurto en interior de vehículo, robo con fuerza y estafa con tarjeta sustraída, tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local.

Durante la última semana de octubre, la ciudad registró un notable incremento de robos en vehículos, cometidos mediante fractura de cristales, forzamiento de cerraduras o aprovechando despistes de los propietarios. Ante esta situación, se activó un dispositivo policial destinado a localizar al autor o autores y recuperar los efectos sustraídos, centrando las pesquisas en las zonas más afectadas sin descartar otras líneas de investigación. Las diligencias dieron resultado cuando los agentes pudieron identificar al responsable: un delincuente habitual conocido por su amplia trayectoria delictiva. El individuo fue detenido el pasado 30 de octubre por efectivos de la Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, justo después de cometer un nuevo robo en la avenida de San Agustín.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional permitieron comprobar que, además de sustraer efectos personales del interior de los vehículos, utilizaba las tarjetas bancarias robadas para realizar compras fraudulentas, principalmente de tabaco y otros artículos en comercios de la ciudad.

El detenido cuenta con 35 antecedentes previos por delitos contra el patrimonio y diversas reclamaciones judiciales. Tras la tramitación del correspondiente atestado policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Avilés, en funciones de guardia, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar ser víctimas de este tipo de delitos: no dejar objetos de valor, tarjetas bancarias ni teléfonos móviles a la vista en el interior de los vehículos. Recomienda también comprobar siempre que el vehículo queda correctamente cerrado al estacionarlo, tanto en la vía pública como en garajes comunitarios.