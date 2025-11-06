Vecinos de Sabugo demandan más vigilancia policial y limpieza

Vecinos de Sabugo han solicitado formalmente en el Ayuntamiento de Avilés más vigilancia policial y limpieza en las calles del barrio, especialmente en Bances Candamo. Aseguran los residentes que cada vez hay más personas durmiendo en esta calle, bajo los soportales. «Cuando no hay una persona durmiendo en la calle, hay tres o cuatro. No tienen pudor para miccionar, echar esputos o lo que sea. Hay orina y excrementos asiduamente, con el olor que eso supone sobre todo en días de calor. Además ocupan toda la acera, y dan mala imagen a los turistas que cada día pasan por aquí», critica una vecina, que demanda al gobierno local que tome las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones en el barrio de Sabugo.