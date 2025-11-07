Adjudican el dragado del puerto de La Arena, pese al disgusto del regidor sotobarqense

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 401.236 euros el dragado en los puertos La Arena y San Esteban de Pravia, en Soto del Barco y Muros de Nalón, respectivamente, a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras permitirán mejorar los calados, en el caso de La Arena, para facilitar el uso de la dársena del puerto para embarcaciones pesqueras y de recreo. En San Esteban se actuará en el canal de acceso al puerto, y está previsto que, entre ambas intervenciones, se retiren casi 30.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

En concreto, en San Esteban se trabajará a una profundidad media de -3 metros para retirar 19.770 metros cúbicos de sedimentos. La superficie sobre la que se actuará en el canal alcanzará los 17.403 metros cuadrados. En el caso de la dársena del puerto de La Arena, se intervendrá en una superficie de 12.983 metros cuadrados a una profundidad media de -2 metros para extraer 10.077 metros cúbicos.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro del programa de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Estos trabajos se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en el caso de Bustio.

El regidor de Soto del Barco ya había manifestado semanas atrás con la planificación conjunta de la intervención en La Arena y San Esteban. "Como suele ser habitual, siempre se encuentra una justificación oficial a actuar en muchísima mayor medida en el margen izquierdo de la ría, el de Muros del Nalón, que en el de la derecha, el de Soto del Barco. Eso nos lleva a pensar que la razón se debe al color del gobierno que hay en cada uno de los municipios", criticó José Manuel Lozano. El motivo de sus palabras era la inversión por parte del Principado en la desembocadura del Nalón. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias licitó inicialmente por un importe de 533.915 euros las obras de dragado en los puertos de La Arena y San Esteban de Pravia, en Muros de Nalón. Pero lo curioso es que, en vez de repartir el presupuesto en partes iguales, la mayoría del mismo cae para el lado de Muros del Nalón, donde gobierna el PSOE.