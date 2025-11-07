Amigos de Campanal anuncian su homenaje para febrero
La escultura en su memoria, que colocará en un espacio público de la ciudad, es obra de Amado González ‘Favila’.
Los amigos de Marcelo Campanal, popularmente conocido como Campanal II en el mundo del fútbol, llevan ya un tiempo reclamando que su figura quede reconocida de alguna forma en la Villa del Adelantado.
Este viernes se reunieron con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para avanzar en ese reconocimiento. Los amigos de Campanal, que falleció en plena pandemia, anunciaron que la previsión es celebrar ese homenaje el próximo 13 de febrero, cuando Campanal cumpliría 94 años. La escultura en su memoria, que colocará en un espacio público de la ciudad, es obra de Amado González ‘Favila’.
