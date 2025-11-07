Avilés prende el arte e ilumina el invierno: así fue la celebración de la Noche Negra

Avilés encendió el arte y se iluminó la ciudad con la celebración de la Noche Negra. Numerosos artistas salieron a la calle para acercar su obra a los espectadores, que también tuvieron la oportunidad de zambullirse en distintos talleres y conocer la potencia del arte como lenguaje compartido.

Se celebró, por ejemplo, uno intergeneracional impulsado por Difac, colectivo de discapacitados físicos, que organizó tres talleres consecutivos con 15 niños cada uno. Hubo también un taller de cianotipia en el CMAE con Tania Blanco, artista murense, ganadora, entre otros , del Premio Museo Barjola de artes plásticas por su obra "Gas, óxido, sal". Al centro cultural del Arbolón llevó "Atopaos", con el que la artista mantiene la misma tensión: mirar al mundo a través de sus restos y encontrar en ellos la posibilidad de un nuevo relato material y sensible del paisaje. Hubo también un taller en la Galería Amaga, transformada anoche en laboratorio experimental, y hasta una cocción de cerámica en los exteriores de la Factoría Cultural, que un año más se convirtió en kilómetro cero de la proyección artística de la ciudad.

Una de las novedades de este año fue una exposición en Espacio Portus, la primera de producción propia y que recoge fotografías inéditas del proceso de construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ahora desacralizada y ubicada en San Juan de Nieva, en terreno portuario. La muestra vio la luz de la mano del presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso, y el director del Espacio Portus y también comisario de la exposición, Nicolás Alonso.

Rodríguez Vega señaló en la inauguración: "Todo lo relacionado con la iglesia tiene el interés de lo que fue un espacio vital hace muchos años, que no solamente era un espacio industrial, sino un espacio donde había también un entorno urbano que ha ido desapareciendo. El edificio sigue estando ahí y lo hemos rehabilitado desde el Puerto hace poco y quiero citar al arquitecto que hizo esa rehabilitación, que fue José Ramón Fernández Molina. Es una satisfacción poder recuperar esas imágenes que, aunque no sabemos su autoría, son muy interesantes". Alonso agregó: "Espacio Portus está haciendo muy buen trabajo y ha sabido hacer algo muy importante con esta exposición: poner en valor este patrimonio cultural vinculado al Puerto y a la mar y también visibilizar esa historia tan ligada a la ciudad". Alonso valoró la importancia de la muestra a partir del hallazgo de un conjunto de fotografías inéditas que evocan lo que sería el conjunto de este templo desde los comienzos constructivos en 1944 hasta el día de la inauguración, en febrero de 1949.

"Es un hallazgo material que nos permite sumergirnos en un momento cronológico muy importante de lo que era originalmente la Junta de Obras del Puerto, la actual Autoridad Portuaria de Avilés, en los comienzos del franquismo y nos habla del desarrollo de las primeras infraestructuras tanto portuarias como del propio desarrollo de la iglesia. No tenemos claro aún de dónde proceden estas fotografías pero intuimos que pueden ser de varios profesionales porque hay diferentes tipos de fotografías a lo largo de un lustro". La exposición se podrá visitaren Espacio Portus hasta la próxima Semana Santa.

Más aún. En La Factoría también se abrieron ayer tres exposiciones. "Obras sin Origen", de Ramón Isidoro. Se trata de una exposición que reúne más de una década de trabajo del artista, articulada a partir de piezas nacidas de contextos y procesos diversos: escenografías, trabajos lumínicos, pinturas recuperadas o hallazgos fortuitos. "El conjunto configura un universo híbrido, donde pintura, luz y materia conviven en composiciones que trascienden el marco y el soporte, expandiendo los límites del lenguaje pictórico", explicaron desde la Factoría.

Otra muestra llevaba la firma de María Castellanos y Alberto Valverde. Se trata "Grafías de transducción interespecie". Se trata de un proyecto de investigación artística desarrollado en Asturias que explora las relaciones entre humanos, plantas y tecnología. A través de sensores de electrofisiología vegetal, las señales bioquímicas de las plantas se traducen en dibujos y registros visuales, generando un diálogo poético y científico entre especies. También abrió la Venta de la Factoría con "magia ilustrada" de María Brenn.

Desde la puesta del sol y hasta media noche en la ciudad se sucedieron representaciones, espectáculos… Hubo conciertos, baile con la Academia de danza Step de Avilés, y sobre todo, alta participación en distintas iniciativas que sacaron a relucir el arte de los avilesinos. Algunos se atrevieron con la capoeira, otros con los guiones de cine, la filatelia, la costura... Avilés hizo alumbrar así la noche negra, el Samain con el que los celtas abrían las puertas al invierno.