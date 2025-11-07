Bajan las ventas de Saint-Gobain, pero se incrementa la cifra de negocio

La empresa Saint-Gobain Cristalería incrementó en 2024 la cifra de negocio con respecto al año anterior en un 115 por ciento, sin embargo, las ventas de la compañía bajaron cerca del 9 por ciento. La sociedad imputa esta subida a beneficios financieros, es decir, aunque la venta de vidrio cayó, la facturación interna y los ingresos por servicios al grupo aumentaron. Esto es lo que explica esta aparente disonancia numérica.

Estos son los mimbres con los que ahora están –dirección y trabajadores– negociando el nuevo convenio colectivo (llevan cuatro reuniones). Esta negociación, por primera vez, se está limitando al centro de trabajo de Avilés; hasta la fecha, en Saint-Gobain, lo que se había negociado es un acuerdo regulador de compañía en tanto en cuanto esta contaba con varios centros de trabajo desperdigados por medio país (últimamente, en Cataluña y Asturias, pero no hace mucho tuvo centros en Cantabria y en Castilla-La Mancha).

El nuevo convenio, el que se está preparando, se aplicará, al menos, al año 2026. Y es que este 2025 funciona con ultractividad, es decir, con el que se prorrogó en 2024.

Ventas

Las ventas de la multinacional pasaron de 376 a 342 millones. El incremento se dio, principalmente, en el mercado nacional. La compañía pasó ahí de facturar 229 a 238 millones. El mercado de la exportación ha sido el que ha hecho el siete más profundo a las cuentas de la sociedad. Saint-Gobain reconoce que en 2023 había apuntado 147 millones mientras que el pasado año esa cifra pasó a 104. Este descenso tiene una explicación principal: el cierre de la planta de Avilés en la división de automoción (Sekurit). Sobre estos mimbres es por donde se está negociando el próximo convenio colectivo, sobre estos y sobre el balance contable desarrollado hasta el mes de septiembre –el último antes de la primera reunión de los negociadores–. La compañía aseguró que la caída en septiembre sobrepasó la cifra presupuestada y esto quiere decir que los trabajadores tienen que apretarse el cinturón (el próximo año la caída que calcula la empresa es de más de 15 millones). La variable con la que juega la empresa es un recorte de un 20 por ciento de las nóminas (así lo había planteado en reuniones informales previas al establecimiento del calendario de negociaciones oficiales en el que ahora mismo se están moviendo).

Complejidad

La situación en la que la empresa dice estar moviéndose "es compleja". En esta complejidad es donde reside la necesidad de construir un nuevo horno float (el corazón de la fábrica). La empresa hace meses que concluyó el proyecto que quiere desarrollar en Avilés, pero está pendiente de que se solucionen dos asuntos primordiales: quién lo va a pagar y cómo se va a alimentar, más si cabe cuando este pasado verano el actual tuvo dos accidentes consecutivos que hicieron parar la producción.

Mientras tanto, la compañía planifica los pasos que va a dar para la instalación de una infraestructura que tiene que garantizar el futuro de la compañía. El primero, tal como señaló este periódico ayer mismo, va de actuar sobre la subestación eléctrica,pero no será el único paso. En el proyecto está el derribo de la torre de agua que se encuentra junto al centro de investigación. No hay plazo inmediato para ninguna de las dos operaciones, aunque sí existe un calendario en el que está previsto moverse: la obra civil del nuevo horno está prevista para el segundo semestre del año que viene.

Así que se avecina un elevado incremento de gastos que la dirección quiere atenuar en las carteras de los obreros, denuncian parte de los negociadores del convenio. Y obran así de acuerdo con los números que la propia compañía atesora en el balance del año pasado: el número de empleados bajó de 2023 a 2024 en 54 personas, o sea, un 17 por ciento. Esta bajada se debe al cierre de la división de parabrisas.

Existen tres categorías de trabajadores dentro del convenio: cuadros, empleados y obreros. El 80 por ciento de los despedidos pertenecían a este último grupo. Los cuadros afectados por el ERE de Sekurit de 2024 fueron cinco.