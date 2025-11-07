Esta es la curiosa iniciativa que ha llevado a cabo Castrillón junto a Cáritas (con miles de regalos involucrados): "Queríamos logar el mayor impacto social"

"Gracias. Que Dios reparta salud y bienestar a todo el mundo. Y si alguien es agnóstico, no cree o es diferente, como decía el Papa Francisco, les mando buena onda". Con estas palabras agradeció Vicente Pañeda, delegado de Cáritas Diocesana de Oviedo, que antes incluso se atrevió a citar el discurso de L’Amuravela de Cudillero. Sus palabras de agradecimiento llegan tras la entrega, por parte del Ayuntamiento de Castrillón de más de 1.400 objetivos perdidos durante los años 2009 y 2020. Gran parte de estas pérdidas proceden del Aeropuerto, fenómeno que está yendo a más con el aumento de viajeros. "Esperemos que esta iniciativa se instauré para el futuro", deseó Illán Gallego, responsable de servicios y comercial en el Aeropuerto de Asturias.

Vicente Pañeda y Eloy Alonso. | A. C.

Los encargados de clasificar los más de mil objetivos fueron los alumnos del taller de empleo "Integración y Empleo". "Para nosotros fue un reto, nos lo tomamos como una oportunidad", asegura Jonás Muñiz, director del taller, que calificó esta experiencia como "una búsqueda del tesoro". "Al principio era una sorpresa ver que aparecía en cada caja", reconoció.

Entre los objetos que el Ayuntamiento de Castrillón ha donado destacan 401 gafas, 340 cinturones, 197 relojes o 103 teléfonos móviles. Además, también se contemplan sillas de bebé, una guitarra y hasta una tabla de surf.

"Tener el máximo impacto social"

"Esto es una muestra de lo que se puede lograr cuando se unen esfuerzos por un bien común", señaló Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, que espera que ahora todos los objetivos donados "tengan un propósito mayor, como es ayudar a los demás". "Desde hace ya muchos años tanto la oficina de objetos perdidos del Aeropuerto como en la del Ayuntamiento han ido gestionando los objetos perdidos. A pesar de los esfuerzos por encontrar a sus dueños no ha sido posible encontrarlos y, tras agotar los plazos que marca la ley, la acumulación nos estaba desbordando", señaló el regidor, quien destacó que la prioridad a la hora de pensar en qué hacer con todo ello era "tener el máximo impacto social".

Para el Alcalde castrillonense, además, la entrega de los objetos perdidos a Cáritas simboliza "un reconocimiento a su compromiso incansable con los más vulnerables de nuestra sociedad". "Confiamos plenamente en Cáritas, seguro que convertirá estos objetos olvidados en una ayuda real para aquellas familias que los necesiten", aseveró Alonso, quien añadió que "con su experiencia y su red de apoyo estos objetos pasarán, de ser un problema para nosotros, a un recurso muy valioso para otras personas".

Gallego, como representante del Aeropuerto de Asturias, también se mostró "encantado" con que los objetos perdidos en el aeródromo asturiano "tengan una nueva oportunidad y que se reviertan de nuevo a la sociedad".