El curso más viajero del colegio Santo Ángel: estos son los intercambios internacionales de este curso

El colegio Santo Ángel es el centro educativo avilesino más viajero. Y esto es así porque participa en el proyecto europeo Erasmus +, un plan que garantiza programas de intercambio con otros centros educativos europeos durante los próximos cuatro años. «Este año la iniciativa vive su máximo esplendor», señala Susana Fonalleras, coordinadora del proyecto. Y es que este curso ha empezado con fuerza en lo que a intercambios educativos se refiere. Ya el pasado mes de septiembre, el Santo Ángel acogió a un grupo de estudiantes franceses del Sacre Coeur de Lozere que «participaron en actividades diseñadas para descubrir la riqueza cultural, natural y patrimonial de nuestra región, fomentando el aprendizaje mutuo, el compañerismo y la conciencia europea compartida». Los jóvenes vivieron experiencias de mar y montaña y practicaron surf en Salinas, visitaron la Concha Artedo, realizaron un tramo del camino Santiago y conocieron la playa de Guadamía y el concejo de Ponga.

Alumnado francés y del Santo Ángel en la Concha Artedo. | C.S.A.

Pero el curso no acabó ahí. Es más, esta semana el Santo Ángel recibe a un total de 18 alumnos finlandeses con el mismo plan, conocer Asturias. Entre sus actividades estará la visita a la senda del Oso en bici, Picos de Europa, clases de surf, y talleres de bailes y cultura asturiana. En diciembre, un grupo de alumnos avilesinos le devolverá el viaje a los finlandeses, convivirá con familias y disfrutará de una experiencia única en un país del Norte de Europa donde el invierno es más invierno además de aprender las diferencias de su sistema educativo y sus tradiciones.

El curso más viajero del colegio Santo Ángel

Tras ese viaje, la experiencia del Erasmus + continuará en el mes de marzo. De nuevo, el Santo Ángel acogerá a otros 18 alumnos austríacos, que convivirán con familias del centro y participarán en un sinfín de actividades al aire libre, como el descenso del Sella, barranquismo en uno de los ríos asturianos y rutas de montaña, entre otras propuestas. Abril será el mes de acogida de un grupo de italianos de Udine que vendrán con el mismo fin a conocer Avilés y Asturias. Y en mayo, los avilesinos viajarán de vuelta a Udine y visitarán ciudades como Venecia o Trieste, y participarán en talleres y actividades con sus compañeros italianos, disfrutando de una experiencia educativa y vital inolvidable. Ese mes otro grupo del Santo Ángel viajará también a Austria «para completar así un año excepcional de movilidad y experiencias internacionales», señaló Fonalleras, que destaca la «implicación, entusiasmo y hospitalidad de la comunidad educativa, que una vez más demuestra que la educación trasciende las aulas y se enriquece con el intercambio y la convivencia».

«Gracias al Erasmus +, el colegio reafirma su compromiso con los valores europeos de cooperación, diversidad e inclusión, consolidando su papel como un centro abierto al mundo», concluyó la docente coordinadora de este proyecto en el Santo Ángel. n