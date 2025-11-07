El dragado de La Arena, "tardío e insuficiente", denuncia el PP
Adjudican la obra por 401.236 euros, compartida con el puerto de San Esteban
C. J.
Tardío, insuficiente y de mínima incidencia para los afectados. La diputada regional y portavoz de Infraestructuras del Partido Popular, Cristina Vega Morán, junto con el presidente de la junta local del Partido Popular de Soto del Barco, José Manuel Díaz; el presidente del Club Náutico, José Carlos Álvarez, y usuarios del puerto de La Arena, cargaron ayer contra el dragado anunciado por el Principado, que "ni es urgente, ni es suficiente, ni se realizará este año, al tratarse de una actuación mínima que se aplazada hasta 2026 y no resuelve el problema estructural del puerto".
Vega recordó que ya suman "mucho tiempo" de espera "reclamando un dragado inmediato y una solución definitiva. Nos decían que no se podía, que no había dinero, que era inviable. Y vemos que sí se puede, pero se hace tarde, a medias y después de que la situación haya llegado al límite".
Se refería la parlamentaria popular, a la adjudicación en 401.236 euros el dragado en los puertos La Arena y San Esteban de Pravia a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U, que anunció ayer el Principado, con un plazo de ejecución de seis meses. La intervención en La Arena, ocupa una superficie de 12.983 metros cuadrados para extraer 10.077 metros cúbicos. La superficie sobre la que se actuará en el canal de San Esteban alcanzará los 17.403 metros cuadrados. Dichas diferencias soliviantaron semanas atrás el regidor sotobarquense.
